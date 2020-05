Haaland a marqué autant que toute l'attaque du Real Madrid cette saison

Les statistiques montrent qu'Erling Haaland a marqué autant de buts que l'ensemble de l'attaque du Real Madrid cette saison.

L'attaquant norvégien, qui est une cible du club merengue cet été, a marqué 40 buts entre le RB Salzburg et le lors de la campagne actuelle. En regardant l'attaque du , on découvre que chez les attaquants, seul Karim Benzema peut garder la tête haute avec 19 réalisations à son actif.

En effet, l'équipe de Zinedine Zidane a encore du mal à combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo, avec notamment un Gareth Bale incapable de retrouver son niveau de performance depuis que l'attaquant portugais est parti.

L'international gallois n'a marqué que trois fois pour le Real Madrid cette saison, tandis que la nouvelle recrue Luka Jovic n'a marqué que deux fois.

Sergio Ramos a sept buts cette saison, dont cinq penaltys, et le défenseur est le deuxième meilleur buteur du club aux côtés de Rodrygo Goes. Ensuite, il y a Eden Hazard, l'homme chargé de mener le Real Madrid dans une nouvelle ère, qui n'a marqué qu'une seule fois et qui a subi deux grosses blessures.

Au total, les joueurs offensifs du Real Madrid ont amassé un total de 40 buts cette saison - le même total que Erling Haaland.