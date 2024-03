Kovacic et Man City préviennent le Real Madrid

Matteo Kovacic, le milieu de terrain de Man City, a hâte de retrouver son ancien club du Real Madrid en Ligue des Champions.

Le milieu de terrain de Manchester City, Mateo Kovacic, admet qu'il y a une grande détermination avant d'affronter le Real Madrid.

Kovacic et City gonflés à bloc

City rencontre le Real en quarts de finale de la Ligue des champions. Ça sera le choc de ce tour et le vainqueur de cette confrontation sera le grand favori pour le sacre final dans cette compétition.

Kovacic a déclaré : "Le poids des attentes a augmenté après avoir tout gagné l'année dernière. Maintenant, nous voulons confirmer ces niveaux avec le même enthousiasme. Il semble que tout le monde ait encore plus faim".

Il a également déclaré : "Quand je suis arrivé à City, j'ai réalisé qu'ici personne n'est grisé par ce qu'il a gagné, personne ne se détend et n'est même pas satisfait du triplé historique".

L’international croate s’est également montré très élogieux à l’endroit de son entraineur Pep Guardiola. "Tout ce que j'avais entendu auparavant à propos de Guardiola, je l'ai vécu directement et c'était dix fois mieux. Tout ce qu'il m'a dit et annoncé avant mon arrivée s'est produit. Rien de moins, rien de plus, je suis vraiment impressionné : Je pense que la simplicité de ses considérations est en grande partie à l'origine de son succès".

"Guardiola est méticuleux, il a toujours un plan B ou C à mettre en œuvre si le plan A ne fonctionne pas. C'est pourquoi nous nous adaptons rapidement à la situation sur le terrain, car nous avons toujours une solution pour les situations d'urgence pendant le match", a-t-il conclu.