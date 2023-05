Kombouaré, Montanier et les réactions après Nantes - Toulouse (1-5)

Toulouse a conquis ce samedi la 106e Coupe de France. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Toulouse a remporté ce samedi sa deuxième Coupe de France. Plus de soixante ans après la première, l’équipe phare de la ville rose a dépoussiéré son palmarès en étrillant le FC Nantes en finale. Au Stade de France, il n’y a même pas eu match (5-1). Avant même la mi-temps, le suspense s’est évaporé avec une avance de quatre buts en faveur des Violets.

L’équipe de Montanier n’a donc fait qu’une bouchée de celle de Kombouaré. Logiquement, au coup de sifflet final, les sentiments des deux coaches contrastaient. Pendant que le premier aux anges après avoir acquis ce trophée qui lui a échappé en 2014, le second était complètement abattu à la suite de cette humiliation. La fierté des Toulousains tranchait avec la honte des Nantais.

Antoine Kombouaré (entraineur de Nantes en conférence de presse ) : "On ne s’attendait pas à un tel scénario, un tel début de match. Un peu d’incompréhension parce qu’on a imaginé plein de scénarios mais pas celui-là. On a été corrigés, avec une entame de match catastrophique. On a été cueillis à froid. Je crois que le premier but finalement, on du mal à réagir. On se prend un uppercut mais surtout on réagit pas. Ce sont deux coups de pied arrêtés. Le deuxième qui vient derrière nous fait très mal. Ils ont cadré les deux premières frappes et derrière ça fait but (...) C’est une immense déception pour tous les gens qui nous supportent, qui nous accompagnent et nos supporters qui sont venus en nombre. Il ne faut pas oublier le parcours qu’on fait avant cela mais on rate notre finale. Il n’y pas eu de match et c’est là-dessus qu’on peut être très déçus. Il faut vite rebondir. C’est notre première défaite en CdF depuis que je suis là. C’est pas ce à quoi je m’attendais, les joueurs non plus. On sait qu’il nous reste un boulot très important, c’est aller chercher le maintien».

Philippe Montanier (entraineur de Toulouse en conférence de presse ) : « Je ressens de la fierté. Les joueurs ont fait un match fantastique et il y a beaucoup de joie de partager ça avec tout le club et le Capitole. J'aimerais bien qu'on aille au Capitole et qu'on aille se coucher juste derrière car on joue mardi (face à Lens) mais je ne suis pas sûr d'être entendu pour une fois. Où je place ce match dans ma carrière ? Assez haut. J'en avais perdu deux de finale et la gagner comme ça, avec la manière... On voulait marquer l'histoire du club mais on a peut-être marqué l'histoire de la Coupe de France avec ce score (...) Le fait de prendre vite l'avantage, avec des Nantais un peu fragiles en ce moment nous a aidés. On s'attendait à une entame forte de Nantes, et le fait d'être prêts au pire nous a mis dans les meilleures dispositions.»

Jean-Charles Castelleto (défenseur de Nantes sur France Télévisions) : « On est passés à côté de notre math. C’est même pire. On savait qu’il fallait être vigilant sur les coups de pied arrêtés et malgré cela on prend deux buts sur cette phase de jeu au bout de 10 minutes. On joue en finale et on voit qu’on a rien donné. J’espère qu’on a bien conscience qu’aujourd’hui on n’est pas à notre niveau. On n’est pas une équipe. On a pris une claque, il faut se relever ».

Logan Costa (défenseur de Toulouse sur BeIn Sports 1) : « Ca fait toujours de remporter cette compétition. Une compétition emblématique. On est fiers et on a marqué l’histoire du club. Merci aux supporters d’être venus. Maintenant, on rentre dans la cour des grands. A nous de performer en Europe aussi ».

Nicolas Pallois (défenseur de Nantes sur BeIn Sports 1) : « Il n’y a rien à dire. On n’a pas joué. Quand on prend cinq, c’est qu’on n’a pas envie. Maintenant, c’est le championnat. Il faut prendre des points et se maintenir. Il faut se vider la tête. Si on montre le même visage que ce soir, on va en prendre 10 contre Brest. Au vestiaire, tout le monde était à l’envers. Mais dans ces moments-là, il faut rester ensemble et aller chercher le maintien le plus vite possible ».

