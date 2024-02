Kolo Muani et Ramos, le PSG a pris une très forte décision

Le PSG vient de prendre une décision forte pour deux de ses recrues estivales, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Deux grosses recrues estivales du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont relégués au banc de touche sous Luis Enrique. Si des supporters ont commencé à se poser des questions sur l’avenir des deux joueurs, le club francilien vient de poser un acte fort les concernant.

Kolo Muani et Ramos relégués au banc

Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani n’ont pas réussi à s’imposer dans le temps au Paris Saint-Germain. Auteur de 25 matchs joués toutes compétitions confondues sous les couleurs du PSG depuis son arrivée, le Portugais a inscrit 7 buts et délivré 1 passe décisive. Quant à lui, le Français a disputé un match de plus que Ramos pour 9 buts et 3 passes décisives.

Si les deux hommes sont désormais habitués au banc de touche après l’avènement du trio Barcola-Mbappé-Dembélé, l’on se pose la question de savoir de quoi sera fait l’avenir de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, les deux recrutés à 170 millions d’euros. Mais le Français et le Portugais peuvent se rassurer.

Les deux joueurs restent, mais…

L’été prochain, Kylian Mbappé va quitter librement le club francilien après la fin de son contrat. Un départ qui va libérer une place. Ceci va profiter à l’un des deux attaquants susmentionnés, qui n’ont plus le temps de jeu souhaité depuis un bon moment.

Selon les informations du journal Le Parisien, la direction sportive a décidé de conserver le champion du monde 2018 et l’avant-centre portugais l’été prochain. À ce jour, le club n’entend pas les mettre sur le marché, ce qui entérinerait l’échec de leur recrutement. S’ils quittent Paris, ce sera donc de leur fait, à leur demande, ajoute le média régional. Pour l’instant, Randal Kolo Muani n’entre pas dans cette logique. Pour Gonçalo Ramos, c’est un peu moins clair et il n’est pas exclu qu’il ait l’intention de changer d’air l’été prochain après des premiers mois très difficiles. Sa compatibilité avec le jeu prôné par Luis Enrique interroge en interne.