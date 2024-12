Kolo Muani à Arsenal ? C'est validé

Lens vs Paris Saint-Germain

Arsenal pourrait se voir offrir Randal Kolo Muani du Paris Saint-Germain alors qu'ils recherchent le remplaçant de Bukayo Saka.

Les Gunners pourraient être obligés de faire une descente sur le marché des transferts de janvier après avoir perdu deux de leurs ailiers, Bukayo Saka et Raheem Sterling, sur blessure la semaine dernière. Alors que Saka a été écarté pendant plusieurs semaines après s'être déchiré les ischio-jambiers lors de la victoire 5-1 du club contre Crystal Palace samedi dernier, Sterling s'est blessé au genou.

Selon The Standard, Arsenal pourrait se voir offrir Randal Kolo Muani, l'un des exclus du Paris Saint-Germain. L'attaquant français est tombé en disgrâce sous la direction de Luis Enrique, après avoir disputé 14 matches toutes compétitions confondues et n'avoir joué que 453 minutes sur le terrain cette saison. Le joueur de 26 ans n'aurait pas d'objection à partir en janvier, même si ce n'est que pour un prêt à court terme afin d'obtenir plus de temps de jeu.

La blessure de Saka va sûrement nuire aux Gunners au milieu d'un calendrier chargé de matches dans les prochaines semaines. Il a marqué neuf buts et délivré 13 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Les hommes d'Arteta, qui accusent six points de retard sur le leader du championnat, Liverpool, affronteront ensuite Ipswich Town vendredi.