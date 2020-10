Koeman: "Suarez aurait pu rester à Barcelone pour me prouver que j'avais tort"

L'international uruguayen a été poussé vers la sortie et a fini par rejoindre l'Atletico Madrid, mais le Néerlandais avoue qu'il aurait pu rester.

Ronald Koeman dit que Luis Suarez aurait pu rester à Barcelone pour lui prouver qu'il avait tort au lieu de déménager à l'Atletico Madrid. L'attaquant uruguayen a été jugé comme de trop suite à sa décevante campagne 2019-20 en Catalogne et a donc été poussé vers la sortie pour ensuite rejoindre l'équipe de Diego Simeone, après avoir vu un transfert à la échouer. Luis Suarez avait passé six ans avec succès au Camp Nou, remportant la avec quatre titres de la parmi d'autres trophées, et avait réussi à marquer 21 fois en 36 apparitions dans toutes les compétitions lors de sa dernière saison au club.

Le joueur de 33 ans a connu un bon début avec l'Atletico Madrid lorsqu'il en a marqué deux buts et a délivré une passe décisive lors de sa première apparition. Ronald Koeman dit qu'il était satisfait de l'ancienne star de l' et de et affirme qu'il n'avait pas à partir s'il ne le voulait pas. "Dans le cas de Suarez, il était devenu très difficile pour lui d'être titulaire et je lui ai fait savoir. Il a trouvé cela difficile, mais je n'ai jamais eu de problème avec lui", a déclaré Koeman à NOS.

"Rajeunir l'équipe"

L'article continue ci-dessous

"Il s'est entraîné normalement, s'est bien entraîné. Il a finalement fait le choix de partir et j'ai dit: 'Si vous ne partez pas, pour une raison quelconque, alors vous êtes juste un membre du groupe, alors vous pouvez prouver que j'avais tort'. Il aurait pu rester, oui. Je suis bon avec Luis, mais le club a estimé que nous devions rajeunir. Vous pouvez le voir maintenant dans l'équipe. Ansu Fati joue, il a 17 ans. Nous avons Pedri, 17 ans, qui a sa chance. Ronald Araujo est là à l'âge de 21 ans. Trincao joue beaucoup et a 20 ans, et nous avons pris Sergino Dest, qui a 19 ans. Ce sont tous des joueurs du futur", a ajouté le Néerlandais.

Plus d'équipes

Lionel Messi a critiqué la décision du club de chasser Suarez, sur son compte Instagram pour dire à son ancien coéquipier qu'il méritait un meilleur traitement. Koeman dit avoir compris la frustration de la star argentine et dit avoir discuté de la situation avec lui. "Si vous avez quelqu'un dans le vestiaire avec qui vous, votre femme et vos enfants traînez également en dehors du football, alors une telle réaction est logique. J'ai également dit cela à Messi: 'Je comprends que vous êtes déçu et que vous pensez que c'est une terrible honte qu'il quitte, mais ce sont des choix du club'".

Messi voulait également quitter le Barça avant le début de la saison, bien qu'il ait décidé de rester car il ne voulait pas poursuivre le club en justice sur la question. Koeman affirme que le joueur de 33 ans a bien performé malgré sa déception et qu'il est satisfait de sa conduite : "Après avoir signé ici, j'ai immédiatement contacté Leo. Je suis allé chez lui et lui ai parlé de son avenir. Il était clair sur son mécontentement. Au final, cela a bien fonctionné et à partir du moment où il a indiqué: 'J'y vais', il a fait tout ce que j'attends de lui".