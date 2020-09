FC Barcelone, Koeman : "C'est très positif que Messi appelle à l'unité"

L'entraîneur de Barcelone suppose que le natif de Rosario veut toujours gagner et a loué son autocritique.

La vie au n'a pas été un long fleuve tranquille ces dernières semaines. Entre le départ de Luis Suarez, le faux départ de Lionel Messi, et les nombreuses rumeurs de départ sur le marché des transferts pour de nombreux joueurs de son effectif. Lionel Messi a voulu calmer les choses en faisant des excuses publiques aux supporters du FC Barcelone, ce mardi, s'ils ont été offensés par sa volonté de quitter le club catalan.

En conférence de presse, Ronald Koeman a commenté les déclarations de Lionel Messi, faisant la paix avec les supporters : "Je ne sais pas si après les déclarations de Lionel Messi je vais avoir une vie tranquille, je ne pense pas parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. Mais il est positif que notre capitaine prenne position dans ce sens, demandant l'unité. Cela a toujours été positif. J'espère que nous vivrons des temps plus calmes que ces derniers temps".

"Il y a deux positions où nous avons besoin de recrues"

"Le bonheur de Messi ? Je ne sais pas si c'est entièrement entre mes mains, en tant qu'entraîneur, je pense qu'il faut chercher la meilleure équipe pour briller, chercher un poste où l'on peut tirer le meilleur parti de ce club, on cherche des formules à l'entraînement, il vit pour le football et tout gagner, même les matchs d'entraînement, il fait tout pour gagner et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que celui de gagner des matches pour le rendre heureux dans l'équipe", a ajouté le Néerlandais.

Ronald Koeman a fait le point sur le mercato : "Memphis Depay ? Nous devons d'abord analyser ce qui nous manque dans l'équipe. Ensuite, nous devons voir les problèmes économiques du club. Il ne faut pas se tromper, il y a deux positions où nous avons besoin de recrues. Au poste de numéro 9, nous devons nous renforcer. Le club travaillera pour avoir un renfort et si nous ne travaillons qu'avec les joueurs que nous avons, je n'aurais rien à redire car je suis content d'eux (...) Je ne crois pas qu'une position soit plus importante qu'une autre. Ce sont deux postes (défense centrale et attaquant de pointe) auxquels nous sommes un peu affaiblis avec les joueurs que nous avons pour la saison que nous devons faire".

L'entraîneur du Barça est optimiste quant à une amélioration des performances d'Antoine Griezmann dans les semaines à venir : "Je ne suis pas inquiet pour Antoine Griezmann, il fait très bien les choses et ne joue pas comme Ansu ou Dembélé, il a plus de liberté pour repiquer dans l'axe, avec la Hollande on a joué contre la et Antoine a joué à droite, il ne faut pas être concentré sur le fait qu'il joue dans l'axe. Il est dangereux quand il va de l'extérieur vers l'intérieur et nous pouvons l'aider davantage, ses appels sont très bons donc nous devons chercher plus de profondeur également à droite, en tant qu'entraîneur, je suis très content de son travail".