Barça, Coutinho raconte sa rédemption

En conférence de presse, Philippe Coutinho a évoqué son parcours, d'indsirable au Barça à joueur-cl du club catalan.

Sa vie est un roman qui parlerait de rédemption. Acheté par le Barça en janvier 2018 pour 160 millions d'euros, Philippe Coutinho a signé des performances mitigées puis a été prêté la saison dernière au , où il a fait une phénoménale moisson de titres, marquant notamment un doublé lors de l'humiliation infligée à son équipe du (8-2).

Il est ensuite retourné en Catalogne où il réalise un excellent début de saison : "Je suis retourné à Barcelone avec le désir de travailler donc tout va en ma faveur, je suis très motivé et heureux, J'ai commencé la saison du bon pied, j'ai bien joué et je suis très content. J'ai l'intention de pousser l'intensité de mon travail à la limite pour réaliser de grandes choses cette saison", a-t-il expliqué en conférence de presse avec la sélection brésilienne.

"Quand je dis réaliser de grandes choses, cela signifie gagner des titres. S'il y a quelque chose que j'ai appris au cours des deux dernières années de ma vie, c'est à propos de l'intensité de jeu et la façon dont je m'entraîne. C'est un aspect fondamental, et c'est ainsi que Barcelone, le Bayern et la Seleçao fonctionnent actuellement", a ajouté l'ancien de .

Philippe Coutinho estime d'ailleurs s'être amélioré en Bvière. "J'ai beaucoup appris là-bas, car les entraînements sont très intenses et une conséquence naturelle de cela est mon évolution sur la partie physique. Vous travaillez beaucoup, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, si je dois consacrer trois ou quatre fois plus de temps que d'habitude pour réussir, c'est ce que je fais. Par exemple, pour me remettre de mon opération de la cheville."