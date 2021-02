Koeman : "Suarez aurait dû être vendu à la Juve plutôt qu'à l'Atletico Madrid"

L'entraîneur des Blaugrana a déclaré que c'était une "décision difficile" de vendre l'attaquant, mais c'était la bonne décision à l'époque.

Ronald Koeman a admis que si Luis Suarez avait rejoint la Juventus au lieu de l'Atletico Madrid cela "aurait été mieux" pour Barcelone. La carrière de six ans extrêmement réussie de Suarez au Camp Nou a pris fin lorsqu'il a quitté le club pour rejoindre l'Atletico dans le cadre d'un transfert de 6 millions d'euros pendant le mercato estival. Ronald Koeman a jugé l'attaquant uruguayen conforme aux exigences après avoir été nommé nouvel entraîneur permanent des Blaugrana, les Rojiblancos ayant finalement remporté la course à sa signature devant le géant de la Serie A, la Juventus.

Luis Suarez a été étroitement lié aux Bianconeri pendant des mois, mais le transfert a finalement échoué après une longue saga qui l'a vu accusé d'avoir triché à un test de langue après avoir soumis sa demande de citoyenneté italienne. L'Atletico Madrid a profité de la situation en concluant un contrat de deux ans pour le joueur de 34 ans, qui a été un succès instantané au Wanda Metropolitano. L'ancienne star du Barça a marqué 14 buts lors de ses 16 premières sorties en Liga pour l'équipe de Diego Simeone, les aidant à obtenir une avance de 10 points en haut du classement.

Ronald Koeman a maintenant admis que ce n'était pas le scénario idéal pour Luis Suarez de rejoindre un rival espagnol de haut niveau, mais il croit toujours que les Blaugrana ont pris la bonne décision en validant son départ. L'entraîneur du Barca a déclaré à The Athletic concernant le déménagement de l'attaquant à Madrid : "Cela fait partie de votre travail. Vous parlez au club - et quand je suis venu en tant qu'entraîneur à Barcelone, nous avions nos opinions et j'avais les informations du club - et enfin vous prenez des décisions".

"Nous n'allons pas gagner la Ligue des champions"

"Vous devez prendre ces décisions car si cela se passe bien, tout va bien, mais si cela ne se passe pas bien, alors cela doit être mon chemin et c’est le plus important. Nous changeons et bien sûr, il aurait été préférable que Luis Suarez signe pour la Juventus au lieu de l'Atletico Madrid car il est toujours dans le championnat espagnol. Mais ce genre de décision, nous avons dû le prendre, des décisions vraiment difficiles mais en faisant preuve de respect envers le joueur, et je pense que c'est vraiment important. Et je suis toujours d'accord avec ce que nous avons fait à ce moment-là", a ajouté le Néerlandais.

Le Barça est passé à la deuxième place du classement de la Liga après une victoire 2-1 à domicile contre l'Athletic Club ce week-end, mais il a joué un match plus que le leader, l'Atletico, qui semble destiné à remporter leur premier titre depuis 2013-14. L'équipe de Koeman est toujours en lice pour remporter la Ligue des champions et la Coupe du Roi, mais le Néerlandais ne considérerait pas la saison comme un échec si aucun trophée n'est ramené au Camp Nou en mai.

"Personne ne m'a dit : 'Il faut gagner quelque chose'. Tout le monde dans le club se rend compte que nous sommes dans une saison de transition, et bien sûr, nous aimons concourir pour les titres, pour les coupes, pour le championnat, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas s'attendre à ce que nous remportions la Ligue des champions. Peut-être que nous pouvons battre le PSG, peut-être que nous pouvons arriver en demi-finale, mais plus de clubs sont meilleurs en ce moment, ils sont plusieurs favoris pour gagner quelque chose de gros que Barcelone. Mais Barcelone reviendra, pas de problème", a conclu Ronald Koeman.