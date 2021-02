Koeman "pas confiant" que Messi restera à Barcelone et signera un nouveau contrat

L'entraîneur des Blaugrana a admis qu'il y avait une chance que l'Argentin fasse tomber le rideau sur son illustre carrière au Camp Nou cet été.

Ronald Koeman dit qu'il "n'est pas sûr" que Lionel Messi restera à Barcelone, mais ne peut pas l'imaginer jouer pour un autre club. Lionel Messi est entré dans les cinq derniers mois de son contrat actuel au Camp Nou, les spéculations sur son avenir s'intensifiant chaque semaine. Le joueur de 33 ans a insisté sur le fait qu'il attendra jusqu'à la fin de la saison avant de prendre une décision finale sur son avenir, mais il est pressenti pour mettre fin à son illustre carrière au Barça au milieu de l'intérêt rapporté du Paris Saint-Germain, Manchester City et l'Inter Milan.

Il a été aussi influent sur le terrain que jamais en 2020-2021 malgré les rumeurs de transfert persistantes, marquant 16 buts en 24 matchs pour aider à nouveau l'équipe Blaugrana à se battre pour des trophées sur plusieurs fronts. Ronald Koeman a été ravi de sa récente contribution, mais admet qu'il ne sait pas si le sextuple vainqueur du Ballon d'Or restera en Catalogne au-delà de l'été.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Messi finirait par s'engager et signer un nouveau contrat au Camp Nou, le Néerlandais a déclaré à The Athletic : "Je ne suis pas convaincu à ce sujet. J’ai bon espoir, oui, à ce sujet car il est toujours un excellent joueur et il continue de gagner des matches pour nous, pour l’équipe. J’aime être son entraîneur, si vous regardez ses qualités chaque jour dans les séances d’entraînement, c’est incroyable".

"Bien sûr, il est venu jeune à Barcelone. Et je ne vois toujours pas Leo Messi dans un autre maillot que celui du Barca. Ma relation avec lui ? Je n'ai aucun problème avec Leo. Il est le capitaine de l'équipe, je parle à Leo de choses tactiques et nous avons une très bonne relation professionnelle que j'ai avec tous les joueurs. Mais il est ... OK, c'est le capitaine, donc vous avez toujours plus de communication avec lui", a ajouté le Néerlandais.

"Messi a fini par accepter la situation"

Messi a tenté de s'éloigner du Barça après l'humiliation en Ligue des champions face au Bayern Munich la saison dernière, mais a vu son départ être bloqué par les responsables du club et de la Liga, qui ont affirmé que la clause libératoire de son contrat avait expiré. Il s'est finalement engagé à continuer au Camp Nou pour une autre saison, mais Koeman a révélé que le capitaine des Blaugrana avait du mal à accepter la réalité de sa situation au départ.

"C'était une période difficile car il est toujours le meilleur joueur, mais il était en colère contre certaines situations dans le club", a déclaré Koeman. "Et il n'était pas content d'être dans une équipe qui a perdu 8-2 contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions. Bien sûr, il était en colère, il devait partir, il voulait quitter l'équipe. Tout d’abord, ce que j’ai dit au club était:‘ OK, ce n’est pas mon problème. C’est un problème entre le club et Leo Messi. Et vous devez résoudre cela".

"Enfin, le club a déclaré : "Nous ne faisons pas de transfert pour lui. Il doit rester". Ce fut une période difficile pour Leo mais il l’a finalement accepté. Je lui ai parlé dans sa maison avant de commencer la saison et j'ai fait des plans avec lui et il était vraiment enthousiaste. Je savais qu'il avait des problèmes avec le club et j'étais hors de ça. J'ai dit à Leo : 'Je suis vraiment content si tu restes. Si tu ne restes pas, c'est ta décision et c'est ce que tu dois gérer avec le club. Si tu restes, tu feras partie de l'équipe et ça sera votre position pour tirer le meilleur parti de vous-même'. Petit à petit, il a accepté cette situation. Et regardez comment il joue ces dernières semaines, il est vraiment impliqué dans le club, dans l'équipe. Mais personne ne sait ce qui va se passer dans le futur", a conclu l'entraîneur du Barça.