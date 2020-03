Koeman : "J'espère que je pourrai entraîner le FC Barcelone un jour mais le timing n'a pas été le bon jusqu'à présent"

Actuellement sélectionneur des Pays-Bas, l'ancienne légende a repoussé les avancées du Camp Nou, mais il espère rejoindre le club un jour.

Ancienne légende du en tant que joueur, Ronald Koeman espère être un jour en mesure de prendre les rênes en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. Pour le moment, le timing n'a jamais été le bon entre le Barça et le Néerlandais. Quand ce dernier était libre, le club catalan avait déjà quelqu'un en poste, et maintenant qu'il est à la tête des , le FC Barcelone a essayé de le faire venir mais s'est heurté au refus de la fédération néerlandaise et ce malgré une clause permettant à l'ancien milieu de terrain de prendre la tête du club catalan après l'Euro.

En effet, Ronald Koeman qui a de nouveau été approché lorsque le Barça a pris la décision de se séparer d'Ernesto Valverde en janvier, est revenu sur cette situation assez complexe dans une interview accordée à Marca : "Ils m'ont appelé et j'ai dit non en raison de l'engagement que j'ai avec mon équipe nationale". Avec le report de l'Euro d'une année, la réunion entre le Barça et Ronald Koeman ne pourra pas avoir lieu avant, au minimum, l'été 2021.

"Si j'avais été sans emploi..."

L'ancien joueur néerlandaisa bien souligné qu'il n'a pas ignoré les avances du champion d' en titre, pour une autre raison que celle de son engagement actuel avec les Pays-Bas, et confirme qu'il rêve d'un retour en Catalogne dans le futur : "Je ne pense pas que c'était un mauvais moment pour le Barça de me contacter. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mes motivations avec les Pays-Bas. Le FC Barcelone peut toujours gagner de grandes choses, ils ont de très bons joueurs, ils ont la possibilité de recruter les meilleurs joueurs ... Si j'avais été sans emploi, alors, tout le monde aime Barcelone".

"Peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent. J'ai eu mon meilleur passage en tant que joueur là-bas, à Barcelone, et j'ai beaucoup d'amour pour la ville. Alors espérons que je pourrai entraîner Barcelone un jour", a conclu le sélectionneur des Pays-Bas. Après avoir raté Ronald Koeman, le Barça a fini par se pencher sur Quique Setien. Des questions se posent déjà sur les aptitudes de l'entraîneur à diriger un grand club alors qu'il a de nombreux problèmes à résoudre au Barça.

Ronald Koeman a analysé les problèmes rencontrés par le Barça : "Jouer contre à l'extérieur en est difficile car ils ont beaucoup de monde en défense et il est difficile de trouver des espaces et de se créer des occasions. Une équipe a besoin avant tout d'un joueur rapide. Regardez la quantité de problèmes que Vinicius Junior a causés à Barcelone contre le . Pour le moment, ils n'ont pas beaucoup de profondeur et ils ont besoin de quelqu'un avec une bonne première touche. Au milieu de terrain, ils ont des joueurs avec le même type de caractéristiques. J'ai vu Ansu Fati très bien grâce à son rythme et ils ont besoin d'un joueur comme lui parce que les autres jouent pour recevoir le ballon".