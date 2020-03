Les joueurs de Barcelone invités à aider le club financièrement ?

Selon le journal La Vanguardia, le conseil d'administration du FC Barcelone pourrait se tourner vers Messi, Piqué et Suarez pour payer les factures.

Comme l'a rapporté vendredi le journal espagnol La Vanguardia, le conseil d'administration du pourrait exhorter les joueurs de l'équipe première à faire un geste financier à la lumière du scénario économique actuel.

🔴 Los sueldos de los jugadores del Barça podrían verse afectados ante la falta de ingresos.



A escala financiera la entidad no puede permitirse el lujo de detenerse.https://t.co/p2UTO3BzYQ por @JoanjosepPallas #coronavirus #Covid_19 https://t.co/p2UTO3BzYQ — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 20, 2020

Le président du club, Josep Maria Bartomeu, pourrait demander aux joueurs d'accepter une baisse significative de leurs émoluments en raison de l'incapacité du Barça à atteindre le budget récemment approuvé de 1047 millions d'euros, ni de respecter les revenus budgétés de 11 millions d'euros.

En plus du manque de revenus de billetterie et de droits TV, les magasins du club sont fermés, les ventes liées au merchandising sont donc minimes et les expériences et événements VIP au Camp Nou ont également été reportés.

Les dirigeants catalans estimeraient que des mesures sévères devaient être prises pour tenter de garder les finances sous contrôle.

Vendredi, La Vanguardia a annoncé qu'une nouvelle réunion aura lieu concernant cette décision en présence de Bartomeu, le directeur général Oscar Grau, les vice-présidents Emili Rousaud, Jordi Cardoner, Enrique Tombas et Jordi Moix, et le secrétaire du conseil d'administration, Maria Teixidor.