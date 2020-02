Klopp se dit désolé pour Manchester City

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a affirmé avoir été « choqué » par la sanction prononcée contre Manchester City.

Manchester City est exclu de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons. Une sanction extrême de la part de l’UEFA, et qui a surpris beaucoup de monde. Y compris chez les concurrents du club des Eastlands.

Après Zinedine Zidane ( ) et Maurizio Sarri ( ), Jurgen Klopp s’est exprimé sur le sujet. Le manager de s’est dit « choqué » par ce verdict. « Je me suis dit « Waouh », a-t-il ajouté. Et moi je ne peux parler d’eux que par rapport au football. Ce qu'ils ont fait sur le terrain de football est exceptionnel. Le reste, je ne sais pas. Généralement, vous avez confiance en les gens avec qui vous travaillez, c'est comme ça. »

Le technicien allemand s’est dit désolé pour son rival en et surtout pour Pep Guardiola, à qui il voue une très grande estime : « J’ai de la peine pour eux, Pep [Guardiola] et les joueurs, mais c'est comme ça. Ils peuvent faire appel, nous verrons alors ce qui se passera. C'est évidemment grave. Mais le football qu'ils ont joué était exceptionnel et sera toujours exceptionnel. »

Klopp est triste pour City, mais il a aussi des raisons de se réjouir. Mathématiquement, si la sanction est confirmée, lui et son équipe des Reds sont déjà assurés de participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions suite à la victoire récoltée face à Norwich samedi (1-0).