Klopp : "Je ne sais pas si Liverpool va recruter un défenseur central"

Le leader de la Premier League est sans Van Dijk, Gomez et Matip, mais ne s'attend pas à être actif sur le marché des transferts en janvier.

Jürgen Klopp dit qu'il ne sait pas si cherchera à recruter un défenseur central ce mois-ci, malgré les problèmes de blessures étant très présent dans son effectif. Les Reds sont actuellement sans leurs trois meilleurs défenseurs centraux, avec Virgil van Dijk et Joe Gomez avec des longues blessures au genou et Joël Matip se remettant d'un problème d'adducteur. Le milieu de terrain Fabinho a rempli admirablement le rôle de défenseur central, Klopp cherchant à trouver un partenaire convaincant aux côtés du Brésilien.

Rhys Williams, 19 ans, a fait ses débuts en contre le mois dernier, tandis que Nathaniel Phillips a débuté trois fois en championnat, y compris lors du match nul 0-0 de la semaine dernière à . Beaucoup, y compris l'ancienne star des Reds Jamie Carragher, ont exhorté Liverpool à agir sur le marché des transferts, mais des sources au sein du club ont indiqué qu'il est peu probable que des affaires importantes soient menées en janvier.

Les liens avec Sven Botman de ont été écartés. Interrogé sur la possibilité d'éventuelles recrues ce mois-ci, Klopp a déclaré aux journalistes : "Nous avons évidemment des solutions dans l'équipe, mais nous avons encore eu du mal avec les blessures. La plupart du temps, en position de défenseur central, cela peut arriver comme ça - quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Nous avons des solutions avec l’équipe mais si nous pouvons faire quelque chose dans le mercato, je ne sais pas".

Plus d'équipes

"Je ne suis pas surpris que tout le monde soit si proche"

L'article continue ci-dessous

"C'est comme ça. C'est une fenêtre de transfert très difficile, comme vous pouvez l'imaginer. Tous les clubs n’ont pas d’argent réel. Faire quelque chose n'a aucun sens. Faire la bonne chose a du sens. Jusqu'à présent, nous avons vraiment aimé ce que nous avons fait", a ajouté l'Allemand. Malgré leurs problèmes, Liverpool est resté en tête de la Premier League au début de 2021 et peut créer un écart de trois points sur son premier poursuivant en cas de victoire sur à St Mary's lundi soir.

Ce serait une victoire précieuse, avec des prétendants - et en particulier - commençant à se rassembler derrière eux. Ayant remporté le titre de loin la saison dernière, Klopp est prêt pour une course beaucoup plus serrée cette fois-ci. "Oui, bien sûr", dit-il. "La saison dernière a également été très difficile pour nous. Ce n’était pas comme si nous pensions: 'Oh mon Dieu, c’est facile'. C'était vraiment difficile et cette année est à nouveau difficile".

"Je ne suis pas surpris que tout le monde soit si proche. Nous avons notre situation et tous les autres clubs ont leur situation. Notre saison est si bonne pour l'instant. Ni plus, ni moins. Nous essayons d'être prêts pour chaque match. Maintenant, Southampton demandera des choses différentes. Puis en , puis Man Utd. Cette saison est difficile pour les supporters. Si vous êtes neutre, vous allez l'adorer, j'en suis presque sûr parce que cela se jouera probablement sur un fil, mais c'est difficile pour nous tous - c'est la raison pour laquelle tout le monde est si proche !", a conclu Jürgen Klopp.