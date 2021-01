Liverpool - Henderson : "J'étais dans une situation très difficile"

Le capitaine de Liverpool se souvient que peu de temps après son arrivée à Anfield, il était tout proche d'être envoyé à Fulham par son club.

Le capitaine de , Jordan Henderson, vainqueur de la et de la , dit qu'il était "dans une situation très sombre" lorsque le club a essayé de le vendre à en 2012.

Le milieu de terrain anglais n'était pas toujours aussi bien noté à Anfield et le manager de l'époque, Brendan Rodgers, voulait l'utiliser dans un échange avec Clint Dempsey. Henderson a refusé et est finalement devenu un héros du club de la Mersey, mais les choses auraient pu se passer très différemment.

"C'était un moment difficile dont je me souviens très bien, a déclaré Henderson au Guardian. Nous nous préparions pour un match [de qualification pour la ] contre Hearts à Anfield. Nous nous sommes rencontrés comme d'habitude à l'hôtel et on a frappé à ma porte en disant que le manager voulait nous parler.

"Pour être juste envers Brendan Rodgers, c'était vraiment juste une conversation. C'était une opportunité que je ne voulais pas et que je n'aimais pas. Je sentais encore que j'avais beaucoup à donner, mais j'étais dans une situation très difficile à ce moment-là."

Lorsque Jürgen Klopp est arrivé en 2015-16, les choses n'ont pas été plus faciles pour Henderson, qui a manqué 19 matchs de Premier League à cause d'une succession de blessures.

"Quand le manager est arrivé, cela a été difficile pour moi car j'étais blessé, s'est-il remémmoré. Il a fallu un certain temps pour retrouver le vrai moi et mon rythme.

"Et puis j'ai commencé à jouer un rôle plus important et c'est grâce à Jürgen, car je ne pense pas que beaucoup de gens auraient vu comment je pouvais jouer ce rôle. Il y a eu des moments où je ne jouais pas bien. On se demandait alors si j'étais assez bon.

"Mais j'avais confiance dans le manager et j'ai continué à travailler et j'ai mûri. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu cette opportunité car mon jeu s'est amélioré tant sur le plan défensif qu'offensif.

"Quand nous avons signé Fabinho, un milieu de terrain défensif naturel, j'ai senti que c'était une bonne chose pour moi parce que je pouvais jouer un peu plus haut. Donc quand j'ai eu la conversation avec le manager, il a été très ouvert. Mais je ne pense pas qu'il allait nous faire jouer là-bas tout de suite.

"Peu de temps après, j'étais sur le banc lors de ce match de avant d'entrer en attaque et de réussir à marquer. Depuis, j'ai encore plus mûri.

"A la fin de l'année dernière, je jouais davantage en tant que numéro 8, mais avec certaines blessures que j'ai subies cette saison, j'ai joué un peu plus en profondeur. Je sens que je peux contribuer aux deux positions."