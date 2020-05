Klopp insiste sur le fait qu'aucun joueur de Liverpool ne sera contraint de s'entraîner contre sa volonté

L'entraîneur des Reds a déclaré que la sécurité serait la première priorité lors du retour de son équipe à Melwood.

Jürgen Klopp insiste sur le fait que la sécurité des joueurs passera en premier et que personne dans son équipe de ne sera forcé de s'entraîner ou de jouer s'il ne le souhaite pas. Les Reds ont repris l'entraînement mercredi, l'entraîneur, Klopp, portant un masque pour mettre ses joueurs à l'épreuve en petits groupes. Alors que Klopp avait hâte de se remettre au travail à Melwood, il a souligné l'approche du joueur d'abord que le club accepterait alors que la menace du coronavirus persiste.

"C'est le choix des joueurs et c'est clair", a déclaré Klopp, dont l'équipe est très proche d'un premier titre de depuis plus de trente ans, à Sky Sports. "J'ai dit avant la session d'entraînement : 'Vous êtes ici de plein gré. Habituellement, vous signez un contrat et vous devez être présent lorsque je vous le dis, mais dans ce cas, si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous n'avez pas besoin d'être ici. Il n'y a pas de restrictions, pas de punition, rien. C'est leur propre décision et nous respectons cela à 100%".

"Les garçons vont bien. Nous ne mettrions jamais personne en danger pour faire ce que nous voulons faire. Oui, nous aimons le football, oui, c'est notre travail, mais ce n'est pas plus important que notre vie ou celle des autres", a ajouté l'Allemand. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait trouvé l'expérience de retourner au travail après une suspension de la saison qui avait commencé en mars, Jürgen Klopp était particulièrement enthousiaste.

"Génial, j'ai vraiment apprécié. Le temps est fantastique et les garçons sont de bonne humeur", a-t-il déclaré. "Ce matin, nous devions venir déjà changé, donc je me sentais un peu comme un policier dans mon uniforme - enfin, pour les bonnes raisons encore. Cela me semblait assez spécial. Ensuite, venir à Melwood et voir tous les garçons était sympa. Avant la session, nous avons dû faire une présentation pour nous assurer que tout allait bien. C'était une courte réunion, puis un peu plus sur les objectifs, puis nous avons commencé à nous entraîner. C'était la meilleure partie pendant un moment, c'était vraiment bien".

"Les 10 premiers joueurs étaient là, nous avons des groupes de cinq qui s'entraînent en même temps sur des terrains différents évidemment, loin les uns des autres. Cela ressemblait au football et c'est ce que nous voulons faire. Pour les garçons, ils ont eu la plus longue pause de tous les temps, environ neuf semaines. Les joueurs internationaux ont généralement environ deux semaines en été, nous devons donc nous habituer à beaucoup de choses à nouveau. Mais la première impression était vraiment positive", a conclu Jürgen Klopp.

Un total de 748 joueurs et membres du personnel de la Premier League ont subi des tests pour Covid-19 dimanche et lundi, et six ont donné des résultats positifs. Aucune date n'a encore été fixée pour un retour à l'action, bien que l'on espère que les premiers matchs de haut niveau à huis clos pourraient avoir lieu en juin.