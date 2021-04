Klopp impressionné par Vinicius

Jurgen Klopp a admis avoir été impressionné par la prestation de Vinicius Junior pour le Real Madrid face à son équipe.

Le boss de Liverpool, Jurgen Klopp, a admis avoir été impressionné par la prestation de Vinicius Junior pour le Real Madrid lors du match aller de leur quart de finale de la Ligue des champions.

L'attaquant du Real Madrid a marqué deux buts dans une victoire 3-1, ce qui place les Blancos en bonne position avant le match retour de mercredi à Anfield.

"J'ai été impressionné [par Vinicius], pas surpris", a déclaré Klopp lors de la conférence de presse d'avant-match de mardi.

"C'est de toute évidence un talent exceptionnel. Tout le monde le savait avant que le Real Madrid ne le signe, mais il est devenu manifestement meilleur ...

"Sur le deuxième bit, je pense que nous aurions pu défendre, l'autre [son premier] était juste une grande balle longue, une excellente première touche et une excellente finition.

Nous avons essayé d'éviter les passes dans sa direction, ce qui est une grosse tâche en fait, mais impressionné oui, surpris non. "

Un autre joueur du Real Madrid pour lequel Klopp avait des éloges était Toni Kroos, qui a joué le long ballon pour le premier but de Vinicius.

"Il est l'un des plus grands talents du football allemand depuis très, très, très longtemps. C'est un grand joueur depuis qu'il est très jeune", a noté Klopp.

"Il a fai des trucs incroyables pour le Bayern [Munich], puis a fait un transfert courageux au Real Madrid, et là il est devenu l'un des footballeurs de clubs les plus titrés au monde et un vainqueur de la Coupe du monde.

"De toute évidence, ça a été une carrière assez réussie jusqu'à présent. Il y a encore beaucoup à venir de lui aussi."

"C'est une personne sympa, nous ne nous connaissons pas très bien mais je l'apprécie évidemment et je l'admire parce que c'est juste un merveilleux footballeur."

"Il est vraiment difficile à défendre car il peut changer le jeu depuis des zones profondes. C'est un bon package, pour être honnête."

Liverpool va tenter d'effectuer une remontada sans public à domicile désormais.

L'article continue ci-dessous

"Quand il y a 3-1, il semble que vous êtes déjà sorti et que vous n'avez pas grand chose à perdre, mais nous allons essayer et y aller", a ajouté Klopp.

"C'est le travail que nous devons faire. Ils ont été meilleurs que nous au match aller et nous n'avons pas été aussi bons que nous aurions pu l'être, mais c'est la première mi-temps.