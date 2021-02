Klopp donne des nouvelles des blessés

Les Reds devront encore faire sans Fabinho contre Leicester, mais deux autres de leurs joueurs vont retrouver la compétition.

Jurgen Klopp a confirmé que Fabinho raterait le voyage de Liverpool à Leicester samedi en raison d'une blessure.

Mais le manager des Reds a révélé que Naby Keita et Diogo Jota se rapprochent de plus en plus d'un retour, ce qui constituerait un double coup de pouce majeur pour les champions d'Angleterre.

Klopp s'exprimait lors d'une conférence de presse précédant le match des siens contre les Foxes au King Power Stadium ce week-end, un match qui pourrait avoir une incidence significative sur la course pour le Top 4 du classement. L'Allemand a déclaré aux journalistes: "Fabinho ne sera pas disponible. Il a de nouveau souffert d'un petit problème musculaire et sera absent pour ce match. Je ne sais pas pour le moment [s'il sera disponible pour le match de Leipzig mardi], nous verrons".

"Avec Naby, c'était un souci d'ischio-jambier. Il est de retour sur le terrain mais pas encore de retour avec l'équipe. Il s'entraine individuellement, en entraînement intensif, les dernières étapes de sa rééducation. Mais il n'est toujours pas là. Diogo est proche, mais pas aussi proche que Naby, par exemple. Il est aussi sur le terrain, des séances individuelles, pas la même intensité que vous pouvez l'imaginer après un long moment en réeducation. Vous devez vous entraîner très intensèment avant de pouvoir retrouver l'équipe", a poursuivi l'entraineur des Reds.

Klopp toujours à court d'options en défense

"Un retour de Joto dans deux ou trois semaines, peut-être? Le service médical va probablement m'en vouloir, mais je pense que c'est un peu possible de le remettre dans une séance d'entrainement complète, et ensuite nous verrons combien de temps cela prendra"

Contre la bande à Rodgers, Klopp pourrait faire débuter l'une de ses nouvelles recrues (ou les deux), en l'occurrence Ben Davies et Ozan Kabak. Les deux transfuges se sont très bien entrainés avec leurs nouveaux coéquipiers à Kirkby cette semaine. Nat Phillips, qui a commencé le match des Reds à West Ham il y a deux semaines, est une autre alternative, avec la possibilité de remettre le capitaine Jordan Henderson dans son rôle de milieu de terrain préféré.