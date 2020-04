Klopp a craint d'être viré par Liverpool s'il ne progressait pas assez vite

L'entraîneur des Reds a succédé à Brendan Rodgers en 2015 et savait qu'il atteignait un niveau qu'il n'avait pas connu auparavant.

Jurgen Klopp a révélé qu'il pensait qu'il serait renvoyé par s'il ne parvenait pas à effectuer une amélioration de l'équipe assez rapidement à son arrivée. Les Reds ont nommé l'ancien entraîneur du en octobre 2015, l'équipe de la Mersey ayant terminé à la sixième place du classement la saison précédente avec Brendan Rodgers. Et l'Allemand, qui a depuis guidé Liverpool vers un titre en et était sur le point d'obtenir le titre de avant la suspension du championnat en raison de la pandémie de coronavirus, savait qu'entraîner les Reds était un pas en avant dans sa carrière, mais pourrait avoir des conséquences en cas de manque de progrès.

"Il était clair que nous avions besoin de temps", a déclaré Klopp à Sky Sports. "Il était clair que nous ne pouvions pas y remédier du jour au lendemain. Tout le monde le voulait, mais c'était clair cela ne pouvait pas être fait tout de suite. Donc j'ai dû demander du temps, c'est comme ça. Avant dans ma carrière, je n'avais jamais été viré donc je n'avais pas vraiment d'expérience avec ça. Mais je savais maintenant que j'étais à un niveau différent à Liverpool et si je ne peux pas atteindre les objectifs ici assez vite alors je vais être viré, c'est aussi simple que ça".

"C'est pourquoi j'ai dit que si je restais ici dans quatre ans, alors quelque chose se passait, Liverpool s'améliorant et remportant des trophées, probablement entre cette époque et maintenant. Je n'ai pas demandé quatre ans, j'ai demandé un peu de temps. Nous l'avons eu. Ce qui est bien, c'est qu'après sept ou huit matchs ... ils (les propriétaires de Liverpool) étaient très positifs sur la situation de me recruter et que je serai le bon entraîneur. Ils ont réalisé "ok, oui, ils sont sur la bonne voie" et à partir de ce moment, ils ne m'ont pas remis en question pendant une seconde", a ajouté l'Allemand.

Trois finales perdues avant le Graal

"Ils étaient pleins de foi et de confiance et ont dit: "c'est le chemin sur lequel nous allons rester et tout ira bien". Qui sait si vous pouvez gagner quelque chose dans ce championnat difficile, mais nous allons essayer de cette façon. Mais nous n'avons jamais vraiment pensé à perdre des finales quand nous les avons perdues comme contre Séville, ou le . Pundits a dit 's'il ne gagne pas la prochaine, alors ils doivent changer quelque chose'. C'est comme ça. En interne, personne ne pensait comme ça", a conclu l'entraîneur des Reds.

Klopp a commencé sa carrière de manager à avant de déménager à Dortmund en 2008. Après sept ans à Signal Iduna Park, l'entraîneur allemand est passé à Anfield et il insiste sur le fait que si sa philosophie est restée la même, sa façon de travailler a changé : "Certaines idées étaient toujours les mêmes, l'organisation - ou l'idée d'organisation - était similaire, où je voulais que mes équipes récupèrent le ballon et des trucs comme ça".

"Ces choses ne changent jamais vraiment parce que je pense qu'elles sont une raison d'être, mais bien sûr, en tant qu'entraîneur, vous devez adapter votre style à la qualité des joueurs dont vous disposez. La qualité a beaucoup augmenté ces dernières années, pas seulement ici; à Dortmund, c'était déjà différent de Mayence. À Mayence, c'était différent d'année en année. Mais tout tourne autour de l'organisation. Ce n'est pas que j'ai une idée fixe de la façon dont ça devrait être et ensuite j'essaie de la faire passer avec les garçons, c'est juste que j'essaie de comprendre exactement la qualité et les compétences des garçons et ensuite d'utiliser ça", a ajouté le technicien allemand.

"Parce que le terrain, dans toute ma carrière, a toujours été de la même taille et les règles n'ont pas trop changé depuis que je suis entraîneur. Donc, ces choses sont claires, il faut essayer de s'adapter à différentes situations. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé. La façon dont je travaille a changé; j'ai commencé seul, maintenant j'ai beaucoup d'entraîneurs à côté de moi. C'est différent de ce que c'était", a conclu Jürgen Klopp.