Kimmich : "Xavi est mon idole et j'aurais aimé jouer avec Ronaldo et Messi"

Le milieu de terrain international allemand a reconnu être un grand fan des deux stars planétaires et aussi de l'ancien international espagnol.

Joshua Kimmich, l'excellent milieu du Bayern Munich, a admis que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les joueurs avec lesquels il aimerait le plus évoluer au niveau du club, tout en ajoutant que l'icône barcelonaise, Xavi, a été sa plus grande influence quand il débutait au plus haut niveau.

En tant que lauréat de la Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs avec le Bayern, Kimmich possède une riche expérience et peut se vanter de jouer aux côtés de l'actuel meilleur du monde selon la FIFA, Robert Lewandowski.

À seulement 26 ans, le milieu de terrain polyvalent a encore beaucoup d'années de carrière devant lui et admet que partager un vestiaire avec un duo multiple vainqueur du Ballon d'Or fait partie de ses souhaits les plus chers dans le football.

Interrogé par Bild concernant les stars avec qui il aimerait partager un vestiaire, Kimmich a donc déclaré: «Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour moi, c'est tellement impressionnant, presque incroyable, comment vous pouvez maintenir ce niveau pendant plus de 15 ans. J'aimerais voir ce qu'ils font tous les jours. »

Apprendre d'une légende

Ayant débuté comme arrière droit au Bayern, Kimmich est souvent comparé à l'ancien capitaine du club Philipp Lahm, ou même désigné comme son digne successeur. Comme Lahm, cependant, il est devenu régulier dans l'entrejeu au fur et à mesure que sa carrière progressait. Pour cela, il avoue s'être inspiré d'une légende de Barcelone.

"Mon modèle a toujours été Xavi Hernandez de Barcelone", a déclaré Kimmich. "Il n'a jamais été le plus grand, mais il a joué avec vision, technique et [superbe] passes, amenant toujours les autres dans le match. Il m'a impressionné et c'est comme ça que je voulais jouer. J'ai appris à le connaître lors d'un camp d'entraînement à Doha et ce fut un moment vraiment cool!"