La célèbre influenceuse Kim Kardashian est "encore en train de récupérer" après avoir fait la fête avec Mbappé

Kim Kardashian affirme être "encore en train de récupérer" après la somptueuse fête organisée par Michael Rubin dans les Hamptons, au cours de laquelle elle a côtoyé Kylian Mbappé, la superstar du PSG.

L'attaquant international français faisait partie de la liste des invités de marque lors de la spectaculaire fête du 4 juillet organisée à Long Island, dans l'État de New York, par le fondateur milliardaire de Fanatics, Michael Rubin. Kardashian était également présente, aux côtés de Tom Brady, James Harden, Kendall Jenner, Justin Bieber, Jay Z et Beyonce, et elle a croisé Mbappe, vainqueur de la Coupe du monde, à un moment donné.

Les invités étaient habillés tout en blanc pour cette superbe fête, et Mbappe a suivi ce thème pour se reposer des spéculations concernant son avenir au Parc des Princes. Le joueur de 24 ans ne signera pas de nouveau contrat avec le PSG et est de nouveau associé à un transfert au Real Madrid - qui est célèbre pour sa tenue toute blanche - alors que l'on parle d'un prix de 200 millions d'euros (171 millions de livres sterling/218 millions de dollars) à mettre autour de son cou.

Ce n'est pas la première fois que Mbappe rencontre Kardashian cette saison, la femme d'affaires, mannequin et actrice s'étant rendue à Paris peu après avoir assisté à un match d'Arsenal. Alors qu'elle "se remet encore" de sa dernière sortie, de nombreuses superstars du football font de même à la suite de ses aventures footballistiques. La "malédiction Kardashian" est devenue une réalité après l'effondrement du titre d'Arsenal en Premier League et les défaites du PSG et de la Roma subies après qu'elle a été aperçue portant leurs maillots respectifs. Sur les réseaux sociaux, les fans ont rapidement fait remarquer que Mbappe ne devrait pas avoir de problèmes de santé.