Kevin-Prince Boateng : "À l'Euro, nous verrons un autre Timo Werner"

Kevin-Prince Boateng trouve les difficultés de Timo Werner logiques et les critiques cruelles. Il s'attend à le voir libéré d'un poids à l'Euro 2020.

Il était très attendu, il a beaucoup déçu. Arrivé en provenance du RB Leipzig l'été dernier, Timo Werner vient de réaliser une première saison compliquée à Chelsea sur le plan personnel. Peu à son aise, il a parfois fait preuve d'une incroyable maladresse face aux buts adverses, récoltant quelques moqueries des supporters des Blues.



Mais l'attaquant âgé de 25 ans s'est accroché, et a contribué au sacre européen de Chelsea. Désormais vainqueur de la Ligue des Champions, l'international allemand reconnaît toutefois avoir douté de son choix de signer chez les Blues, ces dernières semaines. "Je me suis souvent demandé : était-ce bien, était-ce mal ? Maintenant, je peux dire que c’était la bonne étape et la meilleure décision", a confié l'ancien buteur de Leipzig, dans les colonnes de Bild. Des doutes qui peuvent aisément se comprendre.

"Une saison positive avec les hauts et les bas habituels"

Timo Werner peut toutefois compter sur de fervents défenseurs de sa personne, tels que Kevin-Prince Boateng, lequel trouve de nombreuses explications à sa première saison poussive. "Timo a changé de pays, de club, joue dans une nouvelle ligue. Ce n'est pas si facile. Néanmoins, il a marqué ses buts, fourni des passes décisives, était présent, a traversé un creux et est ressorti et maintenant il est le vainqueur de la Ligue des champions", a souligné l'ancien joueur de l'AC Milan et du FC Barcelone, indulgent.

"Pour moi, ce fut une saison positive avec les hauts et les bas habituels. Cela le rend plus grand et plus fort et il apprend de cela. À l'Euro, nous verrons un autre Timo Werner, un Timo affamé. Un Timo avec plus d'arrogance, car il vient de remporter la Ligue des Champions. Cela vous porte. Il montrera qui il est vraiment", a-t-il ajouté, pour Bild.

Il est clair qu'en cas de victoire finale à l'Euro, Timo Werner réaliserait un incroyable coup double et ferait taire certaines mauvaises langues. Et on peut compter sur lui pour se donner à 100%, probablement poussé par sa fin de saison avec Chelsea. Au même titre que ses partenaires en club et en sélection Kai Havertz et Antonio Rudiger.