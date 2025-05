Kevin de Bruyne, la destination surprenante

Fulham vs Manchester City

Kevin De Bruyne entamera des négociations formelles avec Naples en vue d'un transfert gratuit vers le champion d'Italie cet été.

Après avoir fait ses adieux à l'Etihad Stadium en début de semaine, De Bruyne jouera une dernière fois pour City dimanche, lors de la dernière rencontre de Premier League face à Fulham à Craven Cottage. Le milieu de terrain belge est prêt à quitter l'ancien champion d'Angleterre après dix ans au cours desquels il a remporté six titres de champion et une Ligue des champions, entre autres trophées.

Selon ESPN, De Bruyne a déjà choisi sa prochaine destination et entamera des négociations avec le nouveau champion d'Italie, Naples, en vue d'un transfert gratuit cet été. Matteo Moretto rapporte que Naples proposera au joueur de 33 ans un contrat de trois ans. Les deux premières années de son contrat, l'international belge touchera 6 millions d'euros (5 millions de livres sterling/6 millions de dollars) par an, et la dernière année, 5 millions d'euros.

L'ancien international belge et ancien défenseur d'Arsenal, Thomas Vermaelen, avait vivement critiqué les Cityzens pour ne pas avoir prolongé le contrat de De Bruyne au-delà de la saison 2024-25, estimant que le milieu de terrain possédait encore les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau européen.

L'article continue ci-dessous

Après avoir affronté Fulham dimanche, l'équipe de Pep Guardiola fera une courte pause avant de se regrouper pour préparer la prochaine Coupe du monde des clubs aux États-Unis.