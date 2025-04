Kevin De Bruyne au PSG ? La vérité éclate

Manchester City vs Crystal Palace

Son départ de City relance toutes les spéculations. Kevin De Bruyne va-t-il rejoindre le PSG cet été ? Tous les détails ici.

Alors que la fin de saison approche, Kevin De Bruyne a officiellement confirmé qu’il quittera Manchester City à l’issue de l’exercice en cours. Libre de s’engager où bon lui semble, le maestro belge de 33 ans, convoité aux quatre coins du globe, voit les rumeurs s’intensifier autour de sa future destination.

Le PSG dit non, malgré les rumeurs

Plusieurs destinations exotiques ont été évoquées ces derniers jours. L’Arabie saoudite via le Neom SC, River Plate, Galatasaray ou encore San Diego ont été cités parmi les clubs intéressés par l’ancien joueur des Blues de Chelsea. L’aura et le profil du joueur ne laissent personne indifférent, et chaque club rêve de s’attacher les services d’un milieu offensif aussi expérimenté.

Dernièrement, le média El Nacional affirmait que Luis Enrique serait séduit par le style du joueur, alimentant la rumeur d’une possible arrivée au Paris Saint-Germain. Toutefois, Foot Mercato vient mettre fin à cette spéculation : le club de la capitale n’a aucune intention de recruter l’ancien joueur du VfL Wolfsburg.

Le PSG, engagé dans une politique de rajeunissement et d’équilibre financier, ne semble donc pas être une option viable pour De Bruyne, malgré son immense talent.