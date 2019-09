Kelvin Maynard, joueur de 32 ans, a été assassiné aux Pays-Bas

Kelvin Maynard a été assassiné mercredi soir dans une caserne de pompiers à Amsterdam, rapporte De Telegraaf. Âgé de 32 ans, ce joueur professionnel qui évoluait du côté d'Alphense Boys, conduisait sa voiture dans la capitale néerlandaise avant d'être tué par deux hommes à moto.

La police d'Amsterdam a confirmé l'information et l'identité de la victime. Selon plusieurs témoins, Marynard aurait tenté d'échapper à ses agresseurs en se réfugiant dans une caserne de pompier. Cependant les deux assassins ont déchargé leurs armes sur sa voiture et il n'a pas survécu à ses blessures.

We kunnen bevestigen dat het dodelijke slachtoffer van het schietincident gisteravond op de Langbroekdreef de 32-jarige Kelvin Maynard is. Het onderzoek naar zijn dood is in volle gang.