Oud-voetballer Kelvin Maynard (32) geliquideerd in Amsterdam

Oud-profvoetballer Kelvin Maynard is woensdagavond bij een brandweerkazerne in Amsterdam geliquideerd, zo meldt De Telegraaf.

De voormalig speler van onder meer en werd onder vuur genomen toen hij in zijn auto reed in Amsterdam Zuidoost. Volgens ooggetuigen is hij door twee mannen op een motorscooter om het leven gebracht.

De politie heeft donderdagochtend bevestigd dat het om Maynard gaat. Volgens getuigen probeerde hij aan de kogelregen te ontkomen door uit te wijken naar een brandweerkazerne. Zijn auto kwam tegen de gevel van het gebouw tot stilstand. Reanimatie van het slachtoffer haalde niets meer uit, zo klinkt het.

De liquidatie van Maynard vond op dezelfde dag plaats als de moord op advocaat Derk Wiersum. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij uit het liquidatieproces Marengo rond de verdachte topcrimineel Ridouan T.. Tegenover De Telegraaf laat de politie weten dat de moorden vooralsnog los staan van elkaar.

Maynard brak door bij FC Volendam en maakt in 2010 de overstap naar SC Olhanense uit Portugal. Zijn periode bij het Hongaarse Kecskemeti MT liep uit op een teleurstelling.

Nadat zijn contract werd ontbonden speelde hij nog voor FC Emmen en Antwerp FC. Burton Albion, Spakenburg, Quick Boys en Alphense Boys waren zijn laatste clubs.