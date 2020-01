OFFICIEL - Le Camerounais Karl Toko Ekambi prêté à l’OL

L’Olympique Lyonnais vient d’accueillir en prêt l’attaquant camerounais de Villarreal, Karl Toko Ekambi.

L’Olympique Lyonnais renforce son secteur offensif. Les Gones sont allés chercher l’avant-centre camerounais Karl Toko Ekambi. Âgé de 27 ans, ce dernier arrive en provenance de pour un prêt de cinq mois (jusqu’en juin 2020).

Ce prêt est assorti d’une option d’achat qui pourra être levée à la fin de la saison. Elle est de l’ordre de 11.5M€. Un montant auquel pourraient s’ajouter 4M€ supplémentaires d’invectives, ainsi qu’un intéressement sur la revente estimée à 15% (50% si le transfert se produit avant septembre 2020).

Toutes les informations sur l'arrivée de Karl Toko Ekambi ! 💪🔴🔵https://t.co/KqPCWdmLm3 — Olympique Lyonnais (@OL) January 20, 2020

Toko Ekambi retrouve la L1 seulement 18 mois après son départ

Toko Ekambi connait très bien la puisqu’il a évolué par le passé au SCO d’Angers. Il a signé 25 buts en deux saisons avec l’équipe de Stéphane Moulin. Il a ensuite rejoint en 2018 la formation de Villarreal, où il s’est montré tout aussi prolifique avec 25 buts inscrits et 10 passes décisives offertes.

Du côté de , on s’est logiquement félicité de cette acquisition, surtout à une période où l’attaque de l’équipe première se retrouve fortement décimée (indisponibilité de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde). « L’arrivée de Karl Toko Ekambi conforte l’ambition de l’Olympique Lyonnais, encore engagé dans les 4 compétitions, de se donner les moyens d’être au plus haut niveau dans cette deuxième partie de saison », précise un communiqué du club.