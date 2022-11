Karim Benzema meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 ? Un ancien joueur de l'équipe de France y croit dur comme fer

Qui sera le meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 ? Pour Mikaêl Silvestre, ancien défenseur des Bleus, ce sera Benzema.

Ancien défenseur de l'équipe de France, Mikaël Silvestre a joué deux fois la Coupe du monde avec les Bleus : en 2002 et 2006. Avant la prochaine édition qui aura lieu au Qatar, Silvestre s'est confié à Betting Expert et livre ses pronostics.

Benzema meilleur buteur et quatre sélections favorites pour le titre

« Pour le titre de meilleur buteur, je choisis Karim Benzema. J'observe les attaquants du Brésil, de l'Argentine de la France et celui qui est top, c'est Benzema. Donc c'est lui mon favori », a expliqué Silvestre.

Silvestre a ensuite confié quelles sont les équipes qui avaient le plus de chance de remporter la Coupe du monde : « Je pense que la Brésil, l'Argentine, la France et l'Espagne sont les équipes qui peuvent aller le plus loin dans la compétition. Le Brésil et l'Argentine devraient être plus performants que lors de la dernière Coupe du monde. En plus ces deux équipes ont joué leurs derniers matches en Europe et ont économisé leur force. Leurs meilleurs joueurs seront en forme et cela fait longtemps qu'ils n'ont pas soulevé le trophée. »

Le Brésil a en effet joué au Havre puis au Parc des princes en septembre dernier tandis que l'Argentine a joué à Londres puis à Pampelune en Espagne.

Lloris ou Maignan, Silvestre a fait son choix

Malgré la blessure de Mike Maignan et son probable forfait pour la Coupe du monde, Mikaël Silvestre a indiqué à Betting Expert que Deschamps aurait eu tort de laisser Hugo Lloris sur le banc : « Quand vous avez un joueur avec une telle expérience et le nombre de sélections qu'il a, vous ne pouvez pas contester son statut de numéro un ainsi que son rôle dans l'équipe. Lloris est le capitaine de cette équipe donc il faut le maintenir et lui donner toute la confiance dont il a besoin. »

« En plus Lloris est en pleine forme. Et même s'il a fait une ou deux erreurs récemment cela ne va pas l'affecter. Et ça c'est le plus important avant une grande compétition », a ajouté Silvestre.