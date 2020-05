Kanté pourrait ne plus rejouer cette saison

Redoutant une contamination au Covid-19, N’Golo Kanté aurait demandé à son club de Chelsea de ne pas jouer avant la saison prochaine.

Si l’on se fie à une information divulguée par le site anglais Sky Sports, N’Golo Kanté n’est plus motivé pour jouer cette saison. Le Français aurait fait part de sa position à sa direction de , en étalant sa crainte d’être infecté par le coronavirus.

Cette nouvelle intervient quelques jours après que l’ancien Caennais ait été dispensé d’entrainement par le staff technique des Blues. Le milieu de terrain a reçu l’autorisation de continuer à s’entretenir physiquement séparément et sans le moindre contact avec ses coéquipiers.

Kanté prône la patience, mais il n’est pas certain qu’il rate le moindre match de son équipe. La pourrait reprendre, en emboitant le pas à la et à la , mais c’est tout sauf une certitude aujourd'hui. Beaucoup de voix s’élèvent encore outre-Manche pour que la saison soit annulée totalement.

En revanche, si le football reprend bel et bien, Kanté va beaucoup manquer à sa formation londonienne lors des neuf derniers matches de l'exercice. Cette saison, toutes compétitions confondues, le champion du monde a été dans le Top 10 des joueurs les plus utilisés par Frank Lampard avec 22 rencontres disputées. Et ce alors qu’il a été blessé à trois reprises et a manqué 14 rencontres de sa formation.