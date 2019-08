Kane : "Tottenham peut gagner la Premier League"

Le capitaine des Spurs a confiance en son équipe et considère qu'elle a ses chances dans la course au titre cette saison.

Finaliste de la dernière et quatrième de , a encore réalisé une très belle saison l'année dernière. Les Spurs ont longtemps été au contact des deux cadors de Premier League, et , avant de s'écrouler en seconde partie de saison avec une cascade de blessures. Vainqueur d' , Tottenham a bien débuté sa saison. Après la rencontre, Harry Kane s'est montré ambitieux et espère remporter le championnat.

"Nous sommes restés avec eux pendant un certain temps l'année dernière, mais ils ont pris une large avance après janvier. Nous devons nous assurer que nous partons du bon pied. Liverpool a établi la norme vendredi soir et Manchester City samedi après-midi, il est donc important que nous restions en contact aussi longtemps que possible avec eux. Nous sommes convaincus que nous pouvons aller jusqu'au bout, gagner la Premier League, mais la route est longue", a indiqué l'attaquant des Spurs.

Kane veut conserver Eriksen

"C'est pourquoi nous achetons des joueurs: pour renforcer l'équipe et avoir plus de concurrence pour les places de titulaire. C'est ce que nous avons fait. Nous avons une bonne équipe affamée. Tout le monde est en forme et prêt à se battre. Les joueurs qui sont arrivés doivent essayer d'avoir un impact et ils l'ont fait. C'est important pour nous si nous voulons faire une bonne saison. Bien sûr, ce n’est que le début, mais tout au long de l’hiver, lorsque de nombreux matches vont s'enchainer, nous aurons besoin que tout le monde contribue le plus possible", a ajouté Harry Kane.

L'international anglais a encensé son coéquipier, Christian Eriksen, qui lui a donné une nouvelle passe décisive contre Aston Villa, et espère qu'il va rester malgré les rumeurs de départ : "Évidemment, je joue avec Christian Eriksen depuis cinq ou six ans et nous connaissons tous ses qualités: les passes décisives, les passes, les buts. Que ce soit dans le onze de départ où en sortant du banc, il est important à tout points de vue, il donne tout pour l’équipe".

"Évidemment, il y a eu des spéculations sur son avenir, mais tant qu'il s'entraîne et joue aussi bien qu'il le peut lorsqu'il est ici, c'est tout ce que nous lui demandons. Ce qui arrivera, arrivera, mais nous sommes heureux de l'avoir dans notre équipe. C’est tout ce que les supporters demandent également : un engagement. Nous sommes heureux de les avoir. Nous verrons ce qui se passe, mais de notre point de vue, nous avons une équipe solide et nous allons l’utiliser tout au long de la saison pour aller au bout", a conclu l'attaquant des Spurs.