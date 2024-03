Kane meilleur que Mbappé ? Un coéquipier a tranché

Eric Dier a déclaré que son coéquipier du Bayern Munich Harry Kane est le "meilleur finisseur du monde", alors qu'il est comparé à Lionel Messi

Kane a inscrit un nombre impressionnant de 33 buts en 33 matches toutes compétitions confondues cette saison, suite à son transfert estival de Tottenham. Son compatriote Eric Dier, prêté par les Spurs au Bayern en janvier, a comparé le sens du but de l'attaquant à celui de Messi, star de l'Inter Miami et vainqueur de la Coupe du monde en Argentine.

Il a déclaré au Times: "Harry est le meilleur finisseur du monde. À part [Lionel] Messi, je ne sais pas s'il y a un meilleur finisseur gaucher, même pour un gaucher, que Harry. Et il y a aussi son jeu de maintien, très bon dans les airs, sa conscience et sa façon de se retourner, surtout quand il est sur le côté gauche du terrain et qu'il se retourne vers l'intérieur sur son pied droit."

Un Bayern en difficulté malgré Kane

Malgré tous les buts de Kane cette saison, le Bayern est en difficulté. Il compte 10 points de retard sur le leader de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen, est éliminé de la Coupe DFB-Pokal et son dernier espoir de remporter un trophée réside dans la Ligue des champions, où il est qualifié pour les quarts de finale. S'ils ne remportent pas cette compétition, les Bavarois pourraient connaître leur première saison sans trophée depuis 2011/12.

Le Bayern, deuxième, reçoit Mayence, un club menacé de relégation, samedi après-midi, pour réduire à sept points l'avance de Leverkusen en tête du classement, tandis que l'équipe de Xabi Alonso recevra Wolfsburg dimanche.