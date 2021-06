Kane croit plus en les chances de l'Angleterre que lors de la Coupe du monde 2018

Les joueurs de Gareth Southgate sont parmi les favoris, et leur capitaine estime qu'une équipe plus forte les aidera à relever ce challenge.

Harry Kane dit que l'Angleterre est "dans une meilleure posture" en tant qu'équipe par rapport à la position dans laquelle elle était avant la Coupe du monde de Russie 2018, alors que les Three Lions cherchent à briller lors d'un Euro 2020 qui pourrait bien être joué presque exclusivement à domicile pour eux. L'équipe de Gareth Southgate fait partie des favoris pour remporter un premier trophée majeur depuis plus d'un demi-siècle après leur dernier sacre lors de l'événement continental reporté à cet été.

Après avoir obtenu une place surprise dans le dernier carré de la Coupe du monde il y a trois ans, et avoir remporté une médaille de bronze en Ligue des Nations en 2019, l'Angleterre aspire à encore mieux.. Les Three Lions, qui pourraient jouer tous leurs matchs sauf un à Wembley si elle va jusqu'au bout, est confrontée à un chemin difficile vers la gloire, à commencer par la Croatie - l'équipe qui les a battus en demi-finale en Russie - dimanche, mais Kane sent que son équipe est plus forte que par le passé.

"Nous sommes probablement dans une meilleure posture", a déclaré Harry Kane au podcast officiel de l'Angleterre après des victoires lors des matches de préparation contre l'Autriche et la Roumanie. "En participant à cette Coupe du monde en 2018, nous ne savions peut-être pas où nous en étions en tant qu'équipe à l'époque, mais nous avons très bien joué et nous nous sommes montrés à la hauteur".

Un tableau pas si simple pour les Three Lions

L'article continue ci-dessous

"J'ai l'impression que maintenant nous avons un peu plus d'expérience, des joueurs ont joué les plus grands matchs avec leur club et évidemment des joueurs qui ont joué dans cette Coupe du monde ont également eu cette expérience. J'ai l'impression que nous sommes bien placés. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous ne nous contentons pas de venir et de gagner le tournoi", a ajouté l'attaquant anglais.

"Nous n'avons pas gagné de tournoi avec notre pays depuis longtemps, il faut donc une bonne mentalité tout au long du chemin car c'est un long et difficile voyage pour atteindre les dernières étapes d'un tournoi majeur", a conclu Harry Kane. La France, tenante du titre en titre de la Coupe du monde, la Belgique, finaliste de la Ligue des Nations et l'Angleterre font partie des favoris pour remporter l'Euro 2020 cet été.

Pourtant, le spectre des lacunes traditionnelles planera chez les Anglais, y compris s'ils jouent à domicile. En 2018, Southgate et ses hommes ont mis fin à 22 ans d'attente en atteignant le dernier carré d'une compétition majeure. La dernière fois que les Three Lions étaient allés aussi loin dans une compétition majeure, c'était à l'Euro 1996 qu'ils disputaient à domicile. L'Angleterre doit absolument bien débuter sa campagne et pourrait se retrouver opposer à la France, au Portugal ou à l'Allemagne dès les huitièmes de finales. Autant dire que ce ne sera pas une partie de plaisir pour la bande à Harry Kane s'ils veulent aller au bout.