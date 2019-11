Kai Havertz (Leverkusen) est très convoité

Le milieu international allemand, Kai Havertz, a des touches avec de nombreux grands clubs européens.

Dans son édition d’aujourd’hui, le quotidien Sport Bild a fait savoir que le brillant milieu de terrain Kai Havertz est en contacts avec de nombreuses formations du continent. Sept pour être précis, et cela fait de lui l’un des internationaux allemands les plus sollicités du moment.

Deux clubs seraient en pole pour mettre la main sur cet élément de 20 ans qui se distingue sous le maillot du depuis 2016 et qui compte également huit capes avec la Nationalmannschaft (pour un but marqué). Les clubs en question seraient le et le .

L'article continue ci-dessous

Le Bayern a toujours su attirer dans ses rangs les meilleures pépites de la , en affaiblissant accessoirement ses concurrents. Parviendra-t-il à le faire également avec Kai Havertz, qui vient de terminer 3e au classement du Golden Boy derrière Joao Felix et Jadon Sancho.

Outre ces deux écuries continentales, , les deux Manchester, et le se seraient également renseignés à propos du natif d’Aix-la Chapelle. En somme, presque tout le gratin du football européen.