Bayern - Lewandowski aurait aimé jouer avec Ronaldinho

Interrogé sur le joueur avec lequel il aurait aimé jouer durant sa carrière, l'attaquant du Bayern a désigné Ronaldinho.

Le buteur du FC Bayern Robert Lewandowski a révélé avec quel ancien joueur il aurait aimé jouer dans sa carrière.

"C'est une très bonne question. Je dois réfléchir avec quel autre joueur je m'harmoniserais bien", a déclaré le Polonais lors d'une conversation avec Goal et SPOX lors de la remise du trophée Goal50.

"Ce serait un vrai numéro dix, qui me donne de bonne passes. Ronaldinho me vient à l'esprit."

La superstar brésilienne a mis fin à sa carrière au début de 2018 et a connu son meilleur moment au . Là, en plus de la et de deux championnats d' , il a également remporté le Ballon d'Or en 2005.