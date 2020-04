Kahn : "Nubell va se développer et apprendre avec Neuer au Bayern"

La légende allemande a suggéré que le jeune gardien sera la doublure de Neuer à l'Allianz Arena la saison prochaine.

Manuel Neuer sera numéro un au la saison prochaine et aidera Alexander Nubel à se développer, selon Oliver Kahn. Le contrat actuel de Manuel Neuer expire en 2021 et il y a des informations selon lesquelles il existe impasse dans les pourparlers pour une prolongation de contrat avec le club allemand, conduisant à des suggestions que le gardien de but de 34 ans pourrait quitter le champion d' à la fin de la saison.

Le Bayern a déjà signé un contrat de cinq ans avec Nubel, le gardien de Schalke devrait rejoindre l'Allianz Arena lors d'un transfert gratuit avant la prochaine campagne. Cependant, Oliver Kahn, membre du conseil d'administration et ancien gardien du Bayern Munich, s'attend à ce que Nubel occupe le poste de remplaçant la saison prochaine, car il prévoit que Manuel Neuer continuera au plus haut niveau pendant un certain temps.

"Peu de gens peuvent travailler avec le meilleur"

L'article continue ci-dessous

"En général, comme je l'ai montré, les gardiens de but peuvent bien sûr jouer jusqu'à tard, mais maintenir un haut niveau est un grand défi", a déclaré Kahn, qui a pris sa retraite à 38 ans, à Sport Bild. "Avec Alexander Nubel, nous avons un gardien de but très talentueux, qui a la chance de se développer et d'apprendre derrière Manuel Neuer. Peu de gens ont la possibilité de travailler avec le meilleur gardien de but du monde tous les jours".

Plus d'équipes

Alors que la saison 2019-20 est en pause en raison de la pandémie de coronavirus, le Bayern Munich aurait mis en place des plans pour ses transferts avant la saison prochaine. L'entraîneur par intérim, Hans Flick, a déclaré ce mois-ci qu'il pensait que les entraîneurs devraient avoir le droit de veto sur les transferts proposés par les dirigeants du club, indiquant qu'il était en désaccord avec le directeur sportif, Hasan Salihamidzic, sur la planification du Bayern.

Kahn a également donné son avis sur la question, admettant qu'il est important que le Bayern "marche dans une direction afin de développer davantage l'équipe". Il a ajouté: "Bien sûr, l'entraîneur est un facteur très important en termes de planification de transfert. Hasan Salihamidzic, Hansi Flick et moi avons discuté et coordonné intensivement ce sujet et d'autres. L'entraîneur peut et doit présenter ses idées". Le Bayern est en passe de remporter la pour une huitième saison consécutive après avoir établi une avance de quatre points en tête du classement après 25 rencontres.