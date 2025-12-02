Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Juventus - Udinese : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Privée de son buteur Vlahovic pour de longs mois, la Juventus de Spalletti doit se réinventer en attaque face à l'Udinese pour son entrée en Coupe d'Italie.

C'est le début d'une nouvelle ère, forcée et redoutée. Ce mardi soir, la Juventus fait son entrée en Coupe d'Italie face à l'Udinese, mais l'esprit est ailleurs. La grave blessure de Dušan Vlahović, touché aux adducteurs et absent pour au moins trois mois, a jeté un froid sur le renouveau turinois. Pour ce huitième de finale, Luciano Spalletti doit trouver des solutions d'urgence pour combler le vide laissé par son attaquant indispensable.

David et Openda, l'heure de vérité

Tous les regards se tournent désormais vers Jonathan David et Loïs Openda. Recrutés à prix d'or mais décevants jusqu'ici, les deux attaquants se retrouvent propulsés en première ligne. C'est leur "grande opportunité", mais aussi un immense défi : faire oublier le Serbe et prouver qu'ils ont les épaules pour porter l'attaque de la Vieille Dame. Spalletti n'a pas le choix et attend une réponse immédiate de leur part.

Yildiz, le nouveau patron du jeu

Dans cette recomposition forcée, le jeune Kenan Yildiz s'affirme comme le véritable patron technique. À seulement 20 ans, le numéro 10 turc, déjà auteur de 4 buts et plus précoce que Del Piero, sera le maître à jouer chargé d'alimenter ce nouveau duo d'attaque. Sa créativité sera essentielle pour déstabiliser une équipe d'Udinese capable de coups d'éclat, comme sa récente victoire à Parme.

Un match piège pour lancer une nouvelle dynamique

Si l'histoire récente plaide largement en faveur de la Juve (7 victoires sur les 8 derniers matchs contre l'Udinese), ce match de Coupe a tout du piège. Face à un adversaire qui a déjà passé deux tours et qui joue sans pression, les Bianconeri doivent impérativement gagner pour valider leur redressement entrevu en championnat, mais surtout pour se rassurer sur leur capacité à exister offensivement sans leur buteur providentiel.

Sur quelle chaine suivre le match Juventus - Udinese

La rencontre entre la Juventus et l'Udinese sera à suivre ce mardi 2 novembre 2025 à 21h00 sur l'application DAZN. Au niveau local, en Italie, c'est diffusé sur Italia 1. Dans la région MENA, c'est MBC qui assure la diffusion, et en streaming sur l'application Shahid. En Grande-Bretagne, c'est Premier Sports 2 UK qui retransmet la partie.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Juventus - Udinese

Italie Coupe - Coppa Italia

La rencontre entre la Juventus et l'Udinese se tiendra ce mardi 2 décembre à partir de 21h, heure française, à l'Allianz Stadium de Turin.

Infos des équipes et effectifs

Juventus vs Udinese compositions

JuventusHome team crest

3-4-3

Formation

3-5-2

Home team crestUDI
16
M. Di Gregorio
6
L. Kelly
15
P. Kalulu
4
F. Gatti
21
F. Miretti
32
J. Cabal
27
A. Cambiaso
8
T. Koopmeiners
30
J. David
22
W. McKennie
10
K. Yildiz
90
R. Sava
28
O. Solet
13
N. Bertola
16
M. Palma
4
S. Lovric
6
O. Zarraga
14
A. Atta
19
K. Ehizibue
33
J. Zemura
10
N. Zaniolo
18
A. Buksa

3-5-2

UDIAway team crest

JUV
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • L. Spalletti

UDI
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • K. Runjaic

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de la Juventus

La Juventus devrait procéder à un large turnover pour ce huitième de finale de Coupe d’Italie, alors que l’infirmerie reste bien remplie. Dusan Vlahovic, victime d’une blessure aux adducteurs, est désormais attendu hors des terrains jusqu’en 2026, ce qui oblige Spalletti à remodeler son attaque. Jonathan David et Lois Openda sont pressentis pour débuter, tandis que Vasilije Adzic pourrait être testé en soutien dans un rôle de meneur avancé.

En défense, Bremer et Rugani manquent toujours à l’appel, laissant Gatti et Kalulu encadrer la ligne arrière. Au milieu, Spalletti compte offrir du temps de jeu à Fabio Miretti et Teun Koopmeiners, avec Joao Mario et Kostic sur les côtés. Enfin, Edon Zhegrova vise lui aussi une place dans le onze, alors que Michele Di Gregorio devrait retrouver les cages pour ce match à élimination directe.

Infos sur l'équipe de l'Udinese

L’Udinese se présente à Turin avec un effectif quasiment au complet, seuls Hassan Kamara et Thomas Kristensen restant à l’infirmerie. Cette disponibilité permet à Kosta Runjaic d’envisager une rotation assez large pour ce huitième de finale, l’entraîneur souhaitant préserver certains cadres avant la Serie A. En conséquence, Nicolò Zaniolo – pourtant en forme ces dernières semaines – pourrait débuter sur le banc, laissant la place à une concurrence ouverte en attaque où Buksa, Davis, Vakoun Bayo et le jeune Iker Bravo briguent tous une place dans le duo offensif. Au milieu, la pépite Miller, très peu utilisée en championnat, pourrait bénéficier d’une nouvelle opportunité dans cette Coupe d’Italie, compétition où Runjaic n’hésite pas à relancer des profils émergents.

La forme des deux équipes

JUV
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/5
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

UDI
-Forme

Buts marqués (encaissés)
4/8
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Historique des confrontations

JUV

Derniers matches

UDI

4

Victoires

0

Nul

1

10

Buts marqués

2
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
