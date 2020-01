Juventus - L'agent de Dejan Kulusevski fait les présentations

Au micro de Radio Sportiva, l'agent de la jeune recrue de la Juventus a affiché son enthousiasme, tout en présentant les caractéristiques du joueur.

En tout début de mercato hivernal, la Turin a finalisé le transfert de l’ailier suédois Dejan Kulusevski (19 ans) en provenance de l’ Bergame. Le joueur scandinave a signé jusqu’en juin 2024 avec la Vieille Dame et le montant de la transaction s’élèverait à 35M€ (plus 9M€ de bonus). Kulusevski devra cependant attendre avant d’enfiler la tunique bianconera puisqu’il terminera la saison à en forme de prêt.

"Il est meilleur quand il joue dans la zone centrale du terrain"

En attendant, son agent Stefano Sem s'est montré très enthousiaste au micro de Radio Sportiva. "La satisfaction est évidemment maximale car Dejan va jouer dans l’une des plus grandes équipes du monde. Toutes les parties sont heureuses de ce transfert. L’Atalanta réalise la plus grosse vente de son histoire (35 millions d’euros), Parme le garde jusqu’à la fin de la saison et la Juventus s’assure la future présence du joueur", a confié le représentant du joueur.

Stefano Sem a ensuite évoqué le poste préférentiel de l’international suédois, déjà auteur de 4 buts en 17 matchs avec Parme depuis le début de la saison. "Dejan a de grandes qualités techniques et physiques. Dans un 4-3-3 ces dernières années, il a joué tous les rôles, du milieu de terrain à l’aile offensive, en passant par l’attaque de pointe. Pour moi, il est meilleur quand il joue dans la zone centrale du terrain", a-t-il ajouté. Maurizio Sarri tranchera.