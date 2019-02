Juventus, Paulo Dybala : "Jouer avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c'est une chance exceptionnelle"

Coéquipier du Portugais en club et de l'attaquant du Barça en sélection nationale, l'attaquant de la Juventus est conscient d'avoir une chance en or.

Comme Angel Di Maria avant lui, ou André Gomes, Paulo Dybala est un des rares joueurs à avoir la chance d'évoluer avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux mastodontes du football mondial. Depuis l'été dernier, l'attaquant de la Juventus partage son vestiaire en club avec l'ancien attaquant du Real Madrid tandis qu'en sélection nationale, avec l'Albiceleste, il côtoie le quintuple Ballon d'Or du FC Barcelone. Dans une interview accordée à l'UEFA, Paulo Dybala a parlé de sa relation avec ses deux joueurs.

"J'ai eu la possibilité de jouer avec Lionel Messi et maintenant avec Cristiano Ronaldo, c'est une chance que peu de joueurs ont eu. Pour moi, Cristiano est comme Leo, ils sont exceptionnels : j'apprends beaucoup d'eux, comme joueur et comme personne, sur le terrain et en dehors. Cristiano est un gars tranquille et normal, comme nous tous. Même s'il a presque tout gagné dans sa carrière, il toujours humble et sympa dans le vestiaire", a indiqué l'attaquant argentin.

"Atteindre la finale"

L'article continue ci-dessous

Paulo Dybala a également reconnu l'impact de son entraîneur sur son évolution : "Allegri ? J'ai beaucoup progressé grâce à lui, il m'a énormément aidé surtout dans la manière de travailler, dans la manière d'être professionnel aussi, et comment rester concentré pendant les entraînements pour être prêt les jours de match. Depuis le premier jour, même si j'ai joué dans des rôles divers, il m'a toujours donné la liberté de jouer partout. La confiance est quelque chose de très important pour moi ; c'est beau de se sentir faire partie d'une grande équipe".

L'international argentin est prêt à affronter l'Atletico Madrid : "Nous savons déjà tout sur leur style de jeu, comment Diego Simeone définit son équipe et à quel point il sera difficile. Pour atteindre la finale et remporter cette compétition, vous devez battre celui qui se trouve devant vous et vous n'aurez pas de matches faciles. L'Atletico est très fort défensivement et très bon en contre. Si vous n'êtes pas vigilant en défense, il y a des joueurs qui peuvent faire de véritables ravages. La même chose vaut pour nous; nous savons où se trouvent nos forces et nous travaillons dur pour essayer de nous assurer que nous ne leur laissons aucune chance".

Paulo Dybala veut mettre fin à la malédiction de la Juventus en C1 : "Compte tenu de ce qui s'est passé, nous avons un compte à régler. Lorsque vous perdez des matchs de ce type, vous voulez toujours avoir une autre chance de régler le problème. Le football est un sport qui vous offre toujours la possibilité de vous racheter et je pense que nous aurons cette opportunité. Ce n'est évidemment pas facile d'aller aussi loin et l'équipe le souhaite vraiment. Nous essayons toujours de faire comprendre aux gens et aux membres du club ce que nous faisons bien et je veux essayer d’atteindre la finale. Nous devons avancer pas à pas. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais en tant qu'équipe, nous sommes vraiment prêts".