Juventus ou Inter Milan champion ? Christian Vieri tranche

Avec la perte de Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin n’est plus la favorite pour le titre et Vieri voit l’Inter Milan conserver le trophée.

Christian Vieri pense que l'Inter Milan est le favori pour le titre de Serie A après le départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus.

Ronaldo a mis fin à son séjour de trois ans à la Juve en s'engageant avec Manchester United pour 25 millions d’euros.

Les Bianconeri ont terminé à la quatrième place en Serie A lors de la dernière année du Portugais à Turin, mais il les a conduits au Scudetto lors de ses deux saisons précédentes et Vieri pense que son absence donnera à l'Inter un avantage pour tenter de conserver le trophée en 2021-22.

Qu'est-ce qui a été dit ?

Il a été suggéré que des joueurs comme Federico Chiesa et Paulo Dybala pourraient combler le vide laissé par Ronaldo, mais Vieri pense désormais que Simeone Inzaghi dispose d'une équipe plus forte à San Siro que Massimiliano Allegri à l'Allianz Stadium.

"Qui gagnera le Scudetto ? Avant le départ de Cristiano Ronaldo, je disais : la Juve a une attaque plus forte, la Juve est plus forte", a déclaré l'ancien attaquant des Nerazzurri à la Gazzetta dello Sport. "Maintenant, je mets l'Inter devant. Je ne suis pas convaincu quand j'entends des discours comme 'maintenant Dybala, [Alvaro] Morata et Chiesa vont donner plus'."

La Juve a réussi à faire revenir Moise Kean au club en provenance d'Everton pour se renforcer offensivement après le départ de Ronaldo, mais Vieri a de gros doutes quant à sa capacité à avoir un impact similaire.

"Quand Ronaldo part, il n'y a pas de meilleur choix, quelqu'un d'autre devra marquer les buts qu'il a marqués", a-t-il ajouté. "Kean ? Je ne pense pas, mais il faut le juger après tout un championnat."

Dzeko pour remplacer Lukaku

L'Inter a également perdu son atout offensif numéro un lors de la fenêtre de transfert estivale, Romelu Lukaku ayant rejoint Chelsea pour 115 millions d’euros après deux années impressionnantes dans la capitale italienne.

Lukaku a marqué 24 buts pour aider les Nerazzurri à remporter le Scudetto pour la première fois en 11 ans la saison dernière, mais Inzaghi a réussi à faire venir Edin Dzeko de la Roma pour le remplacer.

L'Inter peut également compter sur Lautaro Martinez et Alexis Sanchez, tandis que Joaquin Correa peut apporter un soutien supplémentaire après avoir été prêté par la Lazio.

A la question de savoir si Dzeko peut prendre la relève de Lukaku et faire la différence dans la zone de vérité, Vieri a répondu : "Lukaku est irremplaçable, mais l'Inter a pris Dzeko : il n'a pas la même puissance physique, il a six ans de plus, mais c'est un attaquant technique, de très grande qualité, il marque des buts et fait bien jouer l'équipe.​

"On ne peut pas remplacer Lukaku, mais on peut essayer de le remplacer au mieux et l'Inter a bien fait avec Dzeko".