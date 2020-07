Juventus - Maurizio Sarri complimente Adrien Rabiot

L'entraîneur de la Juventus Turin est heureux des prestations de son milieu de terrain, qui avait seulement besoin d'une période d'adaptation.

Régulièrement titulaire depuis la reprise de la , Adrien Rabiot s'est fait une place à la Turin. Après des débuts laborieux, l'ancien du est désormais très apprécié de son entraîneur et des supporters. À 25 ans, le Français avait forcément besoin d'une période d'adaptation en , mais offre désormais la pleine mesure de son potentiel. Pour le plus grand bonheur de Maurizio Sarri, qui l'a complimenté en conférence de presse, mercredi.

"Aujourd'hui, il montre ses qualités et sa grande personnalité"​

"Rabiot est un très bon joueur avec de grandes aptitudes physiques et techniques. Je n'ai pas vu beaucoup de joueurs capables de courir avec la balle comme Rabiot. C'est un homme réservé, qui vient d'un autre type de championnat et de football. Il lui a fallu quelques mois pour comprendre la Juventus et le style de jeu italien", a d'abord déclaré l'ancien technicien du Napoli, au sujet de son milieu de terrain. Après six premiers mois compliqués, l'optimisme est de retour.



FIFA 21 - Kylian Mbappé à l’affiche sur la pochette du jeu !

"Mais maintenant, il se débrouille très bien. C'est arrivé à beaucoup de joueurs étrangers au cours de leurs six premiers mois en Italie, c'est naturel. Aujourd'hui, il montre ses qualités et sa grande personnalité", a ensuite ajouté le coach bianconero. Désormais, reste à savoir si Adrien Rabiot sera capable d'enchaîner avec une saison pleine à la rentrée prochaine. Si c'était le cas, après avoir été incapable de le préserver, le Paris Saint-Germain pourrait s'en mordre les doigts...