FIFA 21 - Kylian Mbappé à l’affiche sur la pochette du jeu !

Marco Reus en 2017, Cristiano Ronaldo les deux années suivantes puis Eden Hazard en 2020. Pour succéder à ce beau monde, EA Sports, qui produit le jeu FIFA chaque année, a décidé de faire confiance à Kylian Mbappé !

Comme l’a annoncé le développeur de jeux vidéos ce mercredi, Mbappé, présenté comme le "leader de la prochaine génération", "sera la star de FIFA 21", qui sortira le 6 octobre. Officiellement, l’attaquant du PSG devient donc l’égérie du prochain opus, et figurera ainsi sur la couverture.

The leader of the next generation.



