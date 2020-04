Juventus, Matuidi raconté pas ses anciens coéquipiers : "On l'appelait le chewing-gum"

Loué pour son abattage et son activité sur un terrain, le milieu de terrain de la Juventus a impressionné beaucoup de ses anciens coéquipiers.

Champion de , champion d' , champion du monde... Blaise Matuidi a un palmarès long comme le bras. Et pourtant, beaucoup le considèrent comme un joueur limité techniquement, mais partout où il est passé il a réussi à s'imposer, parfois contre vents et marrées. Dans les colonnes de France Football, plusieurs anciens coéquipiers de Blaise Matuidi se sont confié sur le parcours de l'international français ayant un énorme palmarès, louant son professionnalisme, son abattage sur un terrain et son investissement à toute épreuve.

Jean-Louis Montero a côtoyé l'international français à ses débuts à , où il avait déjà le même état d'esprit : "Au bout de cinq, six matches, Blaise s'est intégré à notre groupe. Et ensuite il ne l'a plus jamais quitté. La première chose qui m'a impressionné, c'est qu'on avait l'impression que ça faisait quinze ans qu'il était là. Il avait beaucoup d'envie, aucune timidité dans le jeu, il a mordu dedans à 200%. Il courait partout. En principe, quand on rentre dans un groupe pro et qu'on a 16, 17 ans, on est un peu timide sur le terrain, mais lui non, il donnait tout. C'était une belle surprise. À ce poste-là, Troyes n'a jamais pu le remplacer. Des joueurs comme ça avec son volume de jeu il y en a peu. C'était une sangsue toujours en train de presser d'aller vers l'avant. Quand on jouait à côté de lui, on savait que l'adversaire allait passer une soirée difficile".

Janot : "C'est un lâche rien"

Geoffrey Dernis était impressionné par l'abnégation de Blaise Matuidi : "À Saint-Etienne, on l'appelait chewing-gum. Il arrivait à te prendre le ballon dans n'importe quelle position, tu ne savais pas comment... Parfois, il était derrière un joueur et il parvenait à enrouler sa jambe. L'un des rares joueurs que j'ai connu qui arrivait à récupérer un nombre incalculable de ballons dans les pieds de l'adversaire. Et sans faire faute. Puis il relançait. C'était sa grande force. À 21 ans, c'était un mort de faim. Que ce soit en match ou lors de petits jeux à l'entraînement, tu étais trop content de l'avoir dans ton équipe".

"Quand il arrive à Saint-Etienne, c'est un gros espoir. À chaque mercato, on entendait qu'il y avait déjà des offres de gros clubs pour lui. Et ces gros clubs-là, ils ne se trompent jamais. Il s'est tout de suite imposé, et c'est vrai qu'il suffit de faire un toro avec Blaise pour comprendre. Il a cette faculté : tu crois qu'il ne va pas avoir le ballon... mais il l'a ! Et ça c'est incroyable. L'activité, l'abattage... Cette capacité à toujours harceler, faire des allers-retours. Un vrai box-to-box. C'est quelqu'un qui répète les efforts, qui répète les matches. Tu as l'impression qu'il n'a jamais de trous, tellement il a un abattage énorme quoiqu'il arrive... C'est un "lâche rien". Il a été capitaine chez nous, il aime bien les responsabilités, il les assume", a ajouté Jérémie Janot, ayant joué quatre ans avec l'international français.

Laurent Batlles n'a pas été surpris par la magnifique trajectoire de Blaise Matuidi : "Je ne l'ai connu qu'un an car il a signé au dans la foulée et ce que je peux dire c'est que c'était mérité. Ce qui est précieux avec Blaise, c'est également sa fiabilité. Au départ, il courait un peu dans tous les sens, par manque d'expérience. Mais il s'est ensuite canalisé au fur et à mesure des saisons et est donc devenu de plus en plus précieux. L'une de ses forces, c'est qu'il a toujours su se garder de faire ce qu'il ne savait pas faire. C'est une marque d'intelligence que de savoir rester dans son registre. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui donne tellement pour un collectif qu'il permet aux individualités d'avoir un meilleur rendement. Ç'a toujours été quelqu'un de travailleur et d'irréprochable. Il a toujours été à l'écoute des conseils, aussi. Son utilisation dans le 4-4-2 de Deschamps ? Ça ne m'a pas forcément surpris car Blaise est capable de remplir deux fonctions à la fois !".