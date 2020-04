Juventus - Paolo Montero : "Zizou, un homme extraordinaire"

L'ancien défenseur de la Juventus Turin a côtoyé un certain Zinédine Zidane au sein de la Vieille Dame. Un homme à la hauteur du joueur qu'il était.

C'est quelque chose de factuel : Zinédine Zidane est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Le Français, à créditer d'un palmarès exceptionnel, a aussi et surtout marqué les esprits par son aisance technique et sa grâce sur les terrains. Véritable légende, le Champion du monde 1998 a notamment évolué aux côtés d'un certain Paolo Montero durant ses années à la Turin. Lequel se souvient parfaitement de son aventure commune avec l'actuel entraîneur du .

"On ne l’entendait pas, c’était bonjour et bonsoir"

En effet, Paolo Montero a porté le maillot de la Juventus de 1996 à 2005. Au sein de la Vieille Dame, l'Uruguayen a été marqué par la personnalité de Zinédine Zidane en dehors du carré vert. "Une relation particulière avec Zidane ? Lui et Del Piero étaient les deux types qui résolvaient nos matches. Zizou était l’un des hommes les plus simples et les plus humbles que nous ayons jamais vus, un homme extraordinaire", a d'abord confié l'ancien défenseur, dans des propos accordés à Sky Italia.

"Dans le vestiaire, on ne l’entendait pas, c’était bonjour et bonsoir. Les premiers mois, on disait qu’en janvier, il pouvait partir, il a eu beaucoup de mal à cause de sa timidité. Je n’ai pas eu de nouvelles de lui depuis un certain temps. Le meilleur joueur avec qui j’ai joué ? J’ai connu l’une des meilleurs décennies du football italie : Zidane, Del Piero, Ferrara, Peruzzi, Deschamps. À mon époque, il y avait des joueurs de classe mondiale", a-t-il ajouté ensuite. De sacrés joueurs...