Juventus : Matuidi époustouflé par Ronaldo

Une fois de plus, Blaise Matuidi a loué l'éthique de travail de Cristiano Ronaldo. Le champion du monde français est impressionné par la superstar.

Cristiano Ronaldo n'en finit plus d'impressionner ses coéquipiers de la Juve, à commencer par Blaise Matuidi.

Déjà élogieux à plusieurs reprises envers la superstar portugaise, le champion du monde français a encore loué le professionnalisme de l'ancien joueur du Real Madrid.

"C’est un très grand. Il travaille énormément...", a expliqué l'ancien Parisien dans les colonnes du Journal du Dimanche. "Il faut le voir pour comprendre, parce qu’on peut se dire 'oui, mais bon, tout le monde travaille'. OK, mais la façon dont lui travaille, en mettant aussi en perspective tout ce qu’il a déjà gagné : chapeau. J’en avais entendu parler, bien sûr, mais j’ai quand même été surpris. (...) À son âge, avec son palmarès, il n’aurait pas besoin de tout ça. Mais il a encore envie de prouver, de tout gagner, même à l’entraînement. Quand je le regarde et que je me repasse sa carrière, je me dis que tout est mérité".

Il y a quelques semaines, Blaise Matuidi était allé dans le même sens en affirmant que CR7 mériterait le Ballon d'Or, avant le dénouement que l'on sait. "Ronaldo a tout gagné dans sa carrière. J’ai été impressionné par le fait que malgré cela, il a toujours beaucoup de faim à vaincre. Il veut toujours donner plus, chaque jour et il nous en donne beaucoup, sur et en dehors du terrain. Je suis sûr qu’il nous aidera à remporter des titres et à accomplir de grandes choses. Il mérite sans conteste le Ballon d’Or, il a eu une belle saison l’année dernière, gagnant beaucoup, et s’il ne le gagne pas année il le sera l'année prochaine, grâce aux titres gagnés avec nous".