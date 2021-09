Après Ronaldo, la Juventus devient "l'équipe de Dybala" selon Chiellini

Suite au départ surprise de Cristiano Ronaldo, la Juve tient son nouvel homme fort en la personne de Paulo Dybala, selon Giorgio Chiellini.

Giorgio Chiellini admet que la Juventus s'est trop focalisée sur Cristiano Ronaldo pendant que le Portugais était au club, et que Paulo Dybala est pressenti pour devenir le nouveau talisman de l'équipe. L'atttaquant a quitté Turin cet été, avec un retour émouvant à Manchester United, après plus de 100 buts en trois saisons en Italie.

Cristiano Ronaldo a été le centre d'attention de la Juve tout au long de son séjour en Serie A, mais Giorgio Chiellini pense que l'international argentin Paulo Dybala est prêt à combler un grand vide et à devenir l'homme de référence en matière d'inspiration offensive. "Quand vous avez un joueur de classe mondiale comme Cristiano, vous ne pouvez pas vous empêcher d'utiliser l'équipe pour jouer pour lui", a déclaré le récent vainqueur de l'Euro 2020 avec la Nazionale, dans des propos accordés à DAZN.

"C'est un joueur clé pour cette équipe"

"Nous devons être reconnaissants envers Cristiano pour tout ce qu'il a fait pendant ces années à la Juventus, mais nous continuons. Ce sera l'équipe de Paulo Dybala. Ces dernières années, il a baissé sa moyenne de buts à cause de la présence de Cristiano, mais il est un joueur clé pour cette équipe et tout le monde le reconnaît".

Paulo Dybala est un autre joueur clé de la Vieille Dame ayant atteint les 101 buts en 256 apparitions depuis son arrivée en provenance de Palerme en 2015. Il n'a pas encore signé de prolongation pour un contrat qui doit expirer l'été prochain, mais des discussions concernant de nouvelles conditions sont en cours. La Juve aurait tout intérêt à ce qu'il signe ce contrat et revienne dans l'équipe de Massimiliano Allegri, qui n'a pris qu'un seul point en trois matchs de Serie A cette saison. Un départ qui fait tache.

Paulo Dybala n'a pas participé au dernier match, une défaite 2-1 contre Naples, et Giorgio Chiellini a déclaré à propos de la situation difficile à Turin : "Nous avons mérité de faire un résultat ici, mais tout ce que nous pouvons faire maintenant est de travailler plus et de parler moins. Nous savions qu'il y aurait des difficultés cette saison, mais peut-être pas que nous serions dans cette position après trois matchs. Nous avons juste besoin de travailler et de devenir une équipe. Néanmoins, je pense que nous méritions au moins un match nul, mais nous avons déjà traversé certaines situations auparavant. Nous allons lentement remonter la pente", a promis la défenseur, positif.