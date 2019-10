Juventus, Cristiano Ronaldo parle de son futur : "Qui sait ce qui va se passer dans un ou deux ans"

L'international portugais reste mystérieux sur ses intentions pour les années à venir, laissant planer le doute sur la date de sa retraite.

Âgé de 34 ans, Cristiano Ronaldo fait toujours partie des meilleurs joueurs de la planète. Mais l'international portugais est conscient qu'il n'est pas éternel. Si l'attaquant de la a encore de beaux jours devant lui sur les pelouses européennes, personne ne sait encore combien de temps va durer sa carrière. Cristiano Ronaldo, sous contrat jusqu'en 2022, pourrait continuer sa carrière au moins jusqu'à la 2022.

Dans une interview accordée à Sport Bible, Cristiano Ronaldo a évoqué son futur, confessant qu'il pense de plus en plus à l'après-football : "J'aime toujours le football. J'aime divertir les fans et les gens qui aiment Cristiano. Peu importe l'âge, c'est une question de mentalité. Ces cinq dernières années, je commence à apprécier ce processus qui me permet de me voir en dehors du football, alors qui sait ce qui se passera dans un ou deux ans ?".

"Les affaires, ce sera un défi"

En août dernier au micro de la TVI, l'attaquant de la Juventus avait déjà évoqué la retraite : "Je ne pense pas à cela. Peut-être que je pourrais finir ma carrière l'année prochaine ... mais je peux aussi jouer jusqu'à 40 ou 41 ans. Je ne sais pas. Ce que je dis toujours, c'est d'apprécier le moment. Le cadeau est excellent et je dois continuer à l'apprécier. En ce moment, j'ai un âge biologique de 23 ans. Je peux continuer à jouer jusqu'à 41 ans, je me sens bien, heureux".

Le Portugais se projette sur son après carrière et a déjà commencé à se lancer dans le monde des affaires : "Je ne veux imiter personne. Tu dois être toi-même tout le temps, mais tu peux toujours trouver de petits détails et tirer des leçons de bons exemples, non seulement dans le football, mais aussi dans d'autres sports comme la Formule 1, la NBA, le golf, l'UFC, etc. avoir une éthique de travail similaire. Même les PDG de grandes entreprises sont toujours motivés et doivent travailler dur pour réaliser de bonnes choses. Il faut avoir confiance en soi. Dans le football, j'ai plus de contrôle. Je sais ce que je peux faire".

"En affaires, c'est plus difficile, tu dépends d'autres personnes, mais j'ai une bonne équipe. Ce sera un défi. Cela a pris de nombreuses années de travail acharné, de dévouement et de passion pour réussir ce que j'ai réussi dans le football. En dehors du football, je ne suis pas encore à ce niveau, mais je suis compétitif et je n'aime pas être numéro deux ou troisième. Je veux toujours être numéro un. Je le ferai à 100%", a conclu Cristiano Ronaldo.