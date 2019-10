Sondage - Entre Messi et Ronaldo, qui marquera le plus cette saison en Ligue des champions ?

Nous vous demandons de départager les deux géants, Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus), pour cette campagne européenne.

S'ils sont tous les deux restés muets lors de la première journée de la , Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont inévitablement liés à l'histoire de cette compétition par leurs palmarès individuels mais aussi leurs statistiques bluffantes. Avec 127 buts en C1, l'attaquant portugais devance son éternel rival de 15 réalisations.

Qu'en est-il pour cette saison ? CR7 et la Pulga vont une nouvelle fois se lancer dans une folle course aux chiffres pour permettre à leurs clubs respectifs, la et le Barça, de remporter une compétition attendue depuis longtemps, notamment en (23 ans). Nous vous demandons ce mardi matin sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter) qui selon vous fera le plus trembler les filets pour cette édition 2019-2020 de la coupe aux grandes oreilles.

Qui marquera le plus de buts en Ligue des champions cette saison entre Lionel #Messi et Cristiano #Ronaldo, restés tous les deux muets lors de la première journée ?



Donnez-nous votre avis — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) October 1, 2019

Si la dualité est intense, l'âge semble aussi ouvrir de nouvelles relations entre les deux hommes. Lors du tirage au sort de la phase de groupes de la C1 en août dernier, Cristiano Ronaldo a tendu la main à Lionel Messi. "Nous avons partagé la même scène lui et moi depuis quinze ans, je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire du football, ce n'est pas facile. Nous avons de bonnes relations, bien sûr. Nous n'avons pas encore dîné ensemble, mais un jour, j'espère."

Cependant le terrain reste leur principal théâtre d'expression et nul doute que les deux quintuples Ballon d'Or feront tout pour se surpasser une nouvelle fois. Opposé au ce mardi soir, CR7 peut déjà envoyer un message à Lionel Messi en cas de performance remarquée. De son côté, le numéro 10 du Barça, qui revient de blessure, s'apprête à affronter l' au Camp Nou.

