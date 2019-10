Juventus, Cristiano Ronaldo : "J'aime la façon dont nous jouons avec Sarri"

Présent en conférence de presse à la veille de la réception du Lokomotiv Moscou, l'international portugais a évoqué l'impact de son nouvel entraîneur.

Buteur face à ce week-end, Cristiano Ronaldo est prêt à aborder la dans les meilleures conditions. Fait relativement rare, l'international portugais, qui vient de franchir le cap des 700 buts en carrière, était présent ce lundi en conférence de presse d'avant-match. Souriant avant la réception du , Cristiano Ronaldo a affirmé favoriser les objectifs collectifs à ses objectifs et aux récompenses personnelles.

"Nous avons changé pour nous améliorer et nous le faisons, nous en sommes satisfaits. Ballon d'Or ou Ligue des Champions? Chaque année est un défi, non seulement pour moi mais aussi pour la , nous voulons toujours tout gagner. Je pense que ce club devrait voir grand, nous savons que ce sera difficile mais tout est possible. L’aspect individuel ne compte pas: si vous gagnez des prix au niveau collectif, les autres arrivent également. L’année dernière, nous avons eu une saison fantastique et nous avons bien commencé. La chose la plus importante pour le moment est la course de demain, nous devrons jouer au mieux de nos capacités", a analysé l'attaquant de la Juventus.

"Nous avons un entraîneur différent, de nouveaux joueurs et un nouveau système. J'aime la façon dont l'équipe joue: à chaque match nous avons de nombreuses opportunités, nous avançons différemment en jouant plus en avant. Nous avons encore des choses à améliorer mais nous sommes fiers que fait jusqu'à présent. Les 700 buts c'est derrière moi, je veux aller plus loin en aidant l'équipe avec mes performances à remporter des trophées. La priorité est de gagner avec la Juventus et mon équipe nationale", a ajouté Cristiano Ronaldo.

Le Portugais n'a pas affiché de préférence quant à son coéquipier sur le front de l'attaque : "L'âge est un chiffre mais être âgé de 34, 35 ou 36 ans ne signifie pas nécessairement être en fin de carrière. Paulo Dybala et Gonzalo Higuain sont des joueurs fantastiques comme Bernardeschi et Cuadrado, l'entraîneur sait le mieux ce qui est bon pour l'équipe et il décide qui doit jouer. Peu importe qui il fait jouer, nous sommes un groupe uni et c'est ce qui compte le plus".

Cristiano Ronaldo s'est défendu contre les critiques sur son laxisme défensif : "Ce n’est pas vrai que je n’aide pas l’équipe de manière défensive, alors il est évident que si vous me demandiez de jouer en tant que gardien, je ne saurais pas comment le faire. Nous ne réussissons que parce que nous travaillons en équipe, c’est le point crucial. Ce qui compte, c’est le match de demain: nous devons gagner et nous qualifier pour la prochaine phase de la Ligue des champions".