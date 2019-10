Juve - Pjanic veut "tuer les matches plus tôt"

Miralem Pjanic a admis que la Juventus "avait besoin de tuer plus tôt" après une nouvelle victoire délicate 2-1 sur Bologne.

La s'est imposée de façon juste face à Bologne, samedi soir en Serie A et continue en tant que leader du championnat d' .

"Nous savions très bien que cela allait être difficile en regardant les matchs de . Ils sont organisés et nous ont causé des problèmes, mais je pense toujours que nous méritions la victoire", a déclaré Miralem Pjanic à DAZN.



"Nous avons créé beaucoup d'occasions et aurions dû marquer un but de plus pour rendre le match confortable. Nous jouons très bien avec cette nouvelle formation en 4-3-1-2, l’équipe profite de son football, nous devons tout simplement tuer nos matchs plus tôt pour ne pas être sous pression à la fin", a indiqué le milieu de terrain.