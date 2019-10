Juventus - Sarri : seuls Parola et Marchesi ont fait de meilleurs débuts

Dix matches, huit victoires, deux nuls toutes compétitions. Seuls Parola et Marchesi avaient fait mieux pour leurs débuts sur le banc bianconero.

La Juventus s'est une nouvelle fois imposée ce samedi contre Bologne (2-1) grâce à des réalisations de Cristiano Ronaldo et Miralem Pjanic. Une victoire qui permet aux Bianconeri de conforter leur première place en en attendant le déplacement de l'Inter à ce dimanche (12h30).

Une huitième victoire en dix rencontres depuis le début de la saison pour Maurizio Sarri et ses hommes, toujours invaincus toutes compétitions confondues. Une série qui permet à l'ancien entraîneur de ou de de rentrer dans l'histoire du club puisqu'il possède le troisième meilleur bilan de l'histoire du club pour un technicien après dix rencontres.

En effet, seuls deux techniciens ont réussi à faire mieux par le passé dans le club du Piémont : Carlo Parola (neuf victoires et un nul) et Rino Marchesi (neuf victoires et une défaite).

Maurizio Sarri égale ainsi Didier Deschamps - le club évoluait alors en Serie B - et Fabio Capello, le seul entraîneur avec Parola à avoir gagné le Scudetto parmi les noms cités. Une série que les coéquipiers de Cristiano Ronaldo tenteront de poursuivre ce mardi avec la réception du en (21h).